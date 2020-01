Nach der Unterschrift folgt die Ernüchterung: Wie die National-League-Klubs die Swiss-League-Topspieler unter Vertrag nehmen

Beim EHC Olten sind mit Sartori, Rouiller, Elsener und Eigenmann eine Handvoll Spieler angestellt, die an der Schwelle zur höchsten Liga kratzen. Hinzu kommt ­EHCO-Stürmer Stanislav Horansky, der beim EHC Olten zu einem unverzichtbaren Wert geworden ist und damit auch die Interessen der National-League-Klubs geweckt hat. Konkret hat Ambri-Piotta Interesse am Slowaken mit Schweizer Lizenz angemeldet.

Es liegt insbesondere Spitzensportlern in den Genen, stets nach Höherem zu streben. Wer in der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga zu den Topspielern gehört, der liebäugelt gerne mal damit, bald den Sprung in die höchste Liga, in die National League, zu schaffen.

Eine Auslegeordnung zeigt: Sieben Spieler aus der Swiss League haben sich im vergangenen Frühling für die laufende Saison einen Vertrag bei einem National-League-Klub ergattern können. Doch von diesen sogenannten Liftspielern spielen fünf längst wieder eine zentrale Rolle in der Swiss League.

Als krassestes Beispiel wiegt Alain Birchers Traum von der National League. Der Klotener besitzt einen Vertrag in Langnau, hat dort aber noch kein einziges Spiel bestritten und absolviert die Saison als Ausleihe in Langenthal.

Nur zwei – Nico Dünner (Rapperswil) und Giacomo Dal Pian (Ambri) – konnten sich eine Liga höher definitiv durchsetzen (siehe Box). Nach der Unterschrift in der National League folgt deshalb für viele schon bald wieder die Ernüchterung.

Werden Ausleihespieler vor Playoffstart abgezogen?

Der Hintergedanke: Die NL-Klubs können so über die Topspieler der zweiten Liga bestimmen. Diese Strategie macht es Topteams wie Kloten oder Olten schwer, ein kompetitives Stammkader zusammenzustellen. Und dieses Vorgehen spielt insbesondere den NL-Klubs in der unteren Tabellenhälfte in die Karten. Mit laufenden Verträgen der NLB-Topspieler verfügen die NLA-Organisationen faktisch die vollste Kontrolle über die Swiss-League-Teams. Ausleihespieler können jederzeit wieder abgezogen werden – oder werden nach Gutdünken hin und her geschoben.

Laut Branchenkennern dürften beispielsweise B-Lizenz-Verteidiger Tim Grossniklaus und -Stürmer Jules Sturny von den SCL Tigers die Playoffs nicht mit Kloten bestreiten, selbstredend ohne grosse Aussichten auf eine gewichtige Rolle beim Vertragsklub. Damit wird dem aufstiegswilligen Klub bereits vor Playoffstart fast schon systematisch vom Oberklassigen viel Wind aus den Segeln genommen.

Liftspieler, die am Montag nach dem Morgentraining auf ihr Handy blicken müssen, um zu erfahren, in welchem Team sie am Dienstagabend spielen, sind in der Swiss League deshalb als Verstärkung zwar gerne gesehen, aber als Aufbau eines harmonischen, erfolgreichen Konstrukts in der Garderobe letztlich Gift, weil nie vollumfänglich auf sie gezählt werden kann.

Hingegen haben B-Lizenzen durchaus auch eine positive, förderliche Seite: Junioren im Elite-Alter können mittels Ausleihe an das professionelle Männer-Eishockey herangeführt werden, so wie dies der EHC Olten derzeit bei Keijo Weibel und Joel Salzgeber praktiziert.

Weil die National-League-Klubs mit einem möglichst breiten Kader in die Saison starten wollen, die Rede ist von über 30 Spielern (sechs Linien), versuchen die Organisationen als neuste Masche NLB-Spieler mit Perspektiven zu einem Vertrag in der Swiss League zu überreden, um Lohn- und Versicherungskosten aus dem Weg zu gehen, wobei Spieler und NL-Team die Option vertraglich festgehalten haben möchten, dass auf den entsprechenden Spieler mittels B-Lizenz im Lauf der Saison zurückgegriffen werden kann.

Der EHC Olten tut gut daran, sich an solchen Spielchen nicht zu beteiligen, auch wenn vielleicht die Gefahr besteht, dass der eine oder andere Topspieler nicht (mehr) in Grün-Weiss aufläuft.