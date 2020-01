Muskuläre Verletzung: Oltens Super-Stürmer Stan Horansky fällt zwei Wochen aus

Der EHC Olten muss zwei Wochen auf Super-Stürmer Stan Horansky verzichten. Der Slowake mit Schweizer Lizenz verletzte sich im Spiel gegen die EVZ Academy am Unterkörper.

Konkret hat sich Horansky eine muskuläre Verletzung zugezogen, die ein Körperspiel nicht zulässt. So wird er dem EHCO als Vorsichtsmassnahme in den nächsten zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Die verhängnisvolle Szene ereignete sich in der 54. Minute durch einen Check in der Zuger Defensive. Wenige Sekunden, nachdem Oltens Topskorer Dion Knelsen als Rachefoul Verteidiger Nico Gurtner auf offenem Eis mit einem Kniestich stoppte.

Während Gurtner auf Anfrage bei der EVZ Academy mit viel Glück unverletzt davonkam und heute Montag wieder auf dem Eis stand, muss Oltens magistraler Super-Stürmer Stan Horansky pausieren

Nicht Horanskys erste Verletzung

«Nicht schon wieder», dürften die Gedanken eines EHCO-Fans über solche Nachrichten sein. Denn Horansky wird immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In seiner ersten EHCO-Saison 17/18 absolvierte er lediglich 18 Qualifikationsspiele, in der letzten Saison kam er immerhin auf 38 Regular-Season-Einsätze. Und auch in der laufenden Saison verpasste er wegen einem Muskelteilriss die ersten 16 Partien. In bislang 20 Spielen verbuchte Stan Horansky 12 Tore und 21 Assists.

Knelsen wohl einsatzfähig

Positives gibt es hingegen über Topskorer Dion Knelsen zu vermelden: Beim EHC Olten rechnet man nach dem «unglücklichen Zusammenstoss» nicht mit einer Sperre und auch beim EV Zug ist man der Meinung, dass die Aktion «sicher unnötig» war, aber dem Kanadier keine Absicht zu unterstellen sei. Knelsens Check wurde mit einer Disziplinarstrafe wegen Kniestichs gewertet und dürfte am Dienstag gegen Sierre wieder zum Einsatz kommen.