Dabei hatte es sich für den Favoriten nicht gut angelassen. Das unterklassige Mümliswil startete besser in die Partie und ging folgerichtig nach 18 Minuten durch Silja Kohler in Führung. Auch in der Folge blieb «Blusti» vieles schuldig.

Anlaufschwierigkeiten bekundet

«Ja, es lief uns nicht gut. Wir kamen nicht auf Touren», bestätigt Emch. «Umso motivierter war ich, etwas zu bewegen, als ich reinkam», meint die Nummer 19. Und wie sie das tat: Mit einem lupenreinen Hattrick sorgte sie für einen perfekten Einstand und ebnete damit ihren Farben den Weg zum zweiten Cup-Triumph in der Vereinsgeschichte. Bei Mümliswil hingegen war daraufhin der Ofen aus. Dominierten die Drittligistinnen in Hälfte eins noch das Geschehen, machte sich daraufhin der Ligaunterschied bemerkbar. Teamkollegin Albine Sulejmani und in der Schlussminute Emch zum Vierten setzten nochmals einen drauf zum komfortablen 6:1-Sieg.