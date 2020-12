Mit Herz und Seele in Visp: Wie der Ex-Oltner Lukas Haas im Oberwallis einen ungemütlichen Saisonstart erlebte

Was den Ex-Oltner besonders ärgerte: «Wir haben eigentlich immer wieder gute Spiele ­gezeigt und haben dennoch verloren.» Der exemplarische Tiefpunkt: Die 1:6-Heimniederlage gegen Kloten trotz positivem Torschuss-Verhältnis von 51:25! Es war die achte Niederlage in Serie.

Doch das Gegenteil traf ein: Visp reihte Niederlage an Niederlage und geriet in eine Negativspirale, grüsste kurzzeitig vom Tabellenende. Mittendrin in diesem Schlamassel: Lukas Haas, einer dieser namhaften Zuzüge, der zuletzt drei Saisons beim EHC Olten bestritt.

Mit sieben namhaften Zuzügen und einigen ebenso bekannten Verstärkungen als Ausleihe präsentierte der EHC Visp im Sommer vor dem Saisonstart mit Stolz sein Kader. Es sah danach aus, als würden die Visper in ihrem modernen Stadion, mit einem prall gefüllten Portemonnaie zum Marsch blasen wollen, als vermutlich ärgster Konkurrent des aufstiegswilligen Kloten. So in etwa würden denn auch die Ansprüche im Oberwallis aussehen.

Was damals schon längst voll­zogen wurde, war der Knall auf dem Trainerposten: Ausgerechnet nach der 2:4-Last-Mi­nute-­Niederlage beim EHC Olten musste Matti Alatalo Ende Oktober seine Koffer packen, Sportchef Bruno Aegerter übernahm, vorerst mit ebenso wenig Erfolg.

Und als wären die unzähligen Niederlagen nicht schon Trübsal genug, nistete sich im Team auch noch eine Verletzungsserie ein. Drei wichtige Verteidiger fielen aus, dazu gesellten sich Torhüter Lory und Ausländer Van Guilder.

Der EHC Visp verpflichtete daraufhin Torhüter Dennis Saikkonen und lieh Glenn Gawdin von der NHL-Organisation der Calgary Flames aus. Letzterer erwies sich allerdings als Reinfall, wurde er doch von den Kanadiern nach nur einem Spiel zurückbeordert.

Schönes Wetter, aber lange Carfahrten

Erfolg hin oder her: Mit dem Leben ennet dem Lötschberg konnte sich Lukas Haas schnell anfreunden. Schon seit Ende April spielt sich das Leben des Emmentalers mehrheitlich im Wallis ab. Wenn es die Zeit zulässt, macht Haas, ein grosser Naturmensch, gerne einen Abstecher in seine Heimat. Doch den Weg jeweils zu pendeln, stand für ihn nie zur Debatte – nicht zuletzt auch aus zeitlichen Gründen. «Ich will mit Herz und Seele beim EHC Visp dabei sein», sagt er.

Schon in den ersten Tagen hatte sich ein Leben in einer WG abgezeichnet, da Captain Luca Camperchioli und Torhüter ­Sascha Rochow noch ein Zimmer frei hatten. «Wir haben es gut miteinander, mir gefällt es», sagt Lukas Haas, der das oft schöne Wetter im Wallis hervorhebt. Die langen Carfahrten an die Auswärtsspiele seien hingegen etwas gewöhnungsbedürftig, «aber mit dem heutigen Komfort der Cars problemlos zu bewältigen».

Was ihm besonders ein Lächeln ins Gesicht zaubert: Bereits in den Sommermonaten nahm er Visp als grosses eis­hockeybegeistertes Städtchen wahr und staunte zu Beginn, wenn er auf der Strasse von den offenherzigen Vispern angesprochen wurde.

Die Kontakte zum EHC Olten sind geblieben

Die drei Saisons beim EHC Olten will Lukas Haas nicht missen. «Ich bin dankbar für die Zeit in Olten. Es waren immerhin zweieinhalb Jahre, in denen wir viel erlebt haben. Ich habe sowohl menschlich wie auch sportlich viel gelernt», sagt er. Sein erstes EHCO-Jahr, die Saison 17/18, war seine erfolgreichste, als man bis in den Final vorstiess.

Umso bitterer sei die vergangene Saison gewesen, als man vor leeren Rängen sang- und klanglos gegen Langenthal ausschied. «In einem Geisterspiel – das war so etwas wie der Tiefpunkt meiner Karriere», beschreibt Haas.

Er sei froh, dass sich die Wege trotz Unstimmigkeiten «mit ehrlichen Worten» getrennt hätten. Die Kontakte aber sind geblieben, auch wenn jeder einzelne seinen Weg gehe. Nicht nur mit Wyss, Rexha, Schwarzenbach, Rouiller oder Eigenmann tauscht er sich nach wie vor aus, ja ist er befreundet. «Das zeigt doch eigentlich, dass wir eine gute Truppe hatten.»