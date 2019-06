Die beste Ausgangslage von den drei noch in den Abstiegskampf involvierten Klubs hatte der FC Wangen bei Olten. Ein Sieg hätte dem langjährigen Erstligisten sicher für den Ligaerhalt gereicht. Und das Team von Goran Pekas war auswärts beim Tabellendritten FC Eagles Aarau bis kurz vor Schluss auf Kurs. Eine knappe Viertelstunde vor Spielende brachte Claudio Zenger die Wangner mit 1:0 in Führung. Doch es folgte eine turbulente Schlussphase mit einem Platzverweis für beide Parteien. In der 80. Minute sah Wangens Furkan Tan zum zweiten Mal in dieser Saison Rot, in der letzten Minute der regulären Spielzeit kassierte Aaraus Meriton Bytyqi direkt die Rote Karte. Aus Wangner Sicht war dies leider noch nicht der Schlusspunkt. In der 93. Minute glich Altin Gashi das Spiel für die Adler aus und schickte den FC Wangen bei Olten dadurch in die 2. Liga. In der Gruppe 3 verabschiedete sich der FC Subingen mit einer 0:2-Auswärtsniederlage beim FC Tavannes/Tramelan aus der 2. Liga inter. Trotz Steigerung in der Rückrunde fällt die Bilanz der Wasserämter mit nur drei Siegen dürftig aus. (RAW)