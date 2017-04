Das 2:2 scheint für den FC Wangen schon fast zu einem Standardresultat zu werden, ist es doch bereits das vierte Unentschieden in dieser Rückrunde mit demselben Resultat. Auch diesmal wurden genügend Torchancen herausgespielt, um einem Vollerfolg einzufahren, um damit endlich Unterschlupf im Mittelfeld zu finden. So müssen sich die Wangner weiterhin nach hinten orientieren.

«Wir haben ganz eindeutig zwei Punkte verschenkt», sagte Trainer André Fimian nach dem Schusspfiff. «Dieses Spiel müssten wir ganz einfach gewinnen, hatten wir doch bedeutend mehr Torchancen aus dem Spiel heraus als unser Gegner. Aber, wenn man die Tore nicht macht, kann man kein Spiel gewinnen, insbesondere wenn man durch Unaufmerksamkeit zwei Gegentore kassiert». Mit diesen klaren Worten brachte es der Coach auf einen Punkt.

Offensiv gespielt

Es war auch diesmal so, dass das Heimteam aufgrund der Spielanteile und der herausgespielten guten Torchancen mit einem Sieg hätte ins Wochenende gehen müssen. Erneut reichte es nur zu einem Unentschieden, dies obschon die Einheimischen klar tonangebend waren, aber, einmal mehr im Abschluss zu wenig Kaltblütigkeit zeigten. Zwar kann man den Einheimischen in Sachen Lauffreudigkeit und Einsatz überhaupt keinen Vorwurf machen, aber im entscheidenden Moment gab es an der Gästeabwehr meist kein Vorbeikommen.