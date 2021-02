Nach acht Niederlagen in Serie gelang dem EHC Olten am Mittwoch gegen Winterthur der langersehnte Befreiungsschlag. Im Heimspiel gegen die GCK Lions bestätigen die Oltner nun erneut den Aufwärtstrend. Trotz Überlegenheit bleibt das Resultat aber lange knapp, ehe im letzten Drittel alle Dämme brechen. Mit dem überzeugenden 5:0-Sieg macht der EHCO einen wichtigen Schritt in Richtung direkte Playoffs-Qualifikation.