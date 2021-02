Der EHC Olten befindet sich in einer Ergebnis-Krise. Bereits seit sieben Spielen wartet das Team von Fredrik Söderström nun auf einen Sieg. Im Heimspiel gegen den Leader aus Kloten wissen die Dreitannenstädter zwar lange Zeit zu überzeugen, aber erneut scheitern die Oltner an der mangelnden Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Am Ende verliert der EHCO denkbar knapp mit 1:2, obwohl man dem Leader der Swiss League über weite Strecken Paroli bieten konnte.