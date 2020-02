Marc Grieder: «Das wäre für uns ein Desaster» – Kevin Schläpfer: «Ich habe den EHCO immer sehr geschätzt»

«Da kommt er mit dem T-Shirt zum Interview, um mit seinen Muskeln zu spielen», stänkert SC-Langenthal-Sportchef Kevin Schläpfer und reicht ­EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder im Rahmen der Swiss-League-Topskorer-Ehrung im Oltner Kino Capitol für ein Foto die Hand.

Kevin Schläpfer, haben Sie gegen Winterthur absichtlich verloren, damit Sie gegen Olten spielen können?

Kevin Schläpfer: Nein, natürlich nicht. Ich war schon etwas enttäuscht, dass das einige Journalisten nicht gemerkt haben, dass wir immer für das Beste kämpfen und unbedingt diesen 5. Platz möchten. Kloten hätte lange Zeit noch ausgleichen können und deshalb brauchten wir den Sieg nach 60 Minuten und nahmen dieses Risiko, den Torhüter rauszunehmen, in Kauf. Es ging leider nicht auf.

Trotzdem: Olten ist der bessere Gegner als Visp.

Schläpfer: Olten ist sportlich der schwierigere Gegner, da müssen wir nicht um den Brei herumreden. Olten ist sicher wirtschaftlich besser für uns, aber für mich als Sportchef zählt das nicht, wir wollten gegen Winterthur gewinnen.

Marc Grieder, ist Langenthal für Olten der Traumgegner?

Marc Grieder: Ich denke nicht, dass es überhaupt einen Traumgegner gibt. Es ist sicher ein gutes Los, wir spielen gegen den amtierenden Schweizer Meister und Titelverteidiger. Das Derby wird hoffentlich viele Leute anziehen und eine gute Atmosphäre haben, wie es zu den Playoffs dazugehört. Ich hoffe, dass wir noch ein Brikett drauflegen können, wir freuen uns darauf.

Wir behaupten: Thurgau wäre die grössere Knacknuss gewesen.

Grieder: In den Playoffs ist alles etwas schwieriger, es hat seine eigenen Gesetze. Es ist wie ein Start in eine neue Saison. Da nützt es nichts, wenn man zwei, drei oder vier Mal in der Qualifikation gegen den Playoff-Gegner gewonnen hat.

Trotzdem: Olten ist der Favorit in dieser Serie.

Grieder: Nochmals: Wir spielen gegen den amtierenden Schweizer Meister, es kann viel passieren.

Schläpfer (lacht): Da versucht er tiefzustapeln.

Grieder: Nein, es ist nun mal Tatsache, dass wir gegen den Titelverteidiger spielen. Ich sehe uns nicht zwingend als Favorit. Aber verstecken müssen wir uns mit Sicherheit auch nicht.

Und Sie, Kevin Schläpfer, sehen sich als Aussenseiter?

Schläpfer: Natürlich. Wir wissen alle: Mit einem Titel im Gepäck kann man sich überhaupt nichts kaufen. Es war ein riesengrosser Effort, nichts ist mehr damit zu vergleichen. Alles hat geändert. Wir haben in der Qualifikation durchwachsene Leistungen gezeigt, was auch normal ist, wenn man das Team verjüngt. Es ist für mich klar, dass Olten Favorit ist. Für mich sind Kloten und Olten die zwei besten Teams, sie sind am kompaktesten aufgestellt. Wir haben sicher noch Ajoie, das in diesen Kreis gehört, aber Ajoie ist mehr von Einzelspielern abhängig als Olten und Kloten. Ich möchte damit aber nicht sagen, dass wir keine Chance haben. Auch die Aussenseiterchance hat seine Attraktivität und ist gefährlich.