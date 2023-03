Rückrundenstart in der Solothurner 2. Liga: Der FC Olten empfängt den FC Härkingen

Am Samstag wurde die Rückrunde in der höchsten Regionalliga lanciert. Der FC Lommiswil übernahm mit einem 3:0-Sieg in Mümliswil die Tabellenspitze. Der FC Iliria kann heute gegen den FC Biberist wieder nachziehen. Olten und Härkingen treffen sich zum Verfolgerduell.