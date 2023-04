Die Schönenwerder haben sich beeindruckend in den Playoff-Final zurückgekämpft. Nachdem sie im ersten Spiel das Break kassiert und auch das anschliessende Auswärtsspiel verloren hatten, meldeten sie sich mit einem 3:1-Heimsieg zurück und glichen die Best-of-5-Serie am Freitag mit einem diskussionslosen 3:0-Erfolg in Amriswil wieder aus. Gewinnt «Schöni» heute zu Hause den ersten Titel in der Klubgeschichte?