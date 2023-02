Mit Garry Nunn zurück im Team: Kann sich der EHC Olten in Langenthal zwei Matchpucks holen?

Ausgleich oder zwei Matchpucks: Der EHC Olten gastiert zum zweiten Mal in dieser Derby-Viertelfinalserie in Langenthal - und erstmals wieder mit Garry Nunn im Lineup. Verfolgen Sie die Partie in unserem Liveticker.