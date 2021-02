Vor einer Woche feierte der EHCO gegen Winterthur den Befreiungsschlag. Nach acht Niederlagen in Serie konnten die Oltner endlich wieder einen Sieg feiern. Nun treffen die Powermäuse erneut auf die Winterthurer. Mit einem Sieg will der EHC Olten einen weiteren Schritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation machen. Ob das gelingt, können Sie ab 19:45 hier bei uns im Liveticker mitverfolgen.