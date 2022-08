Am Mittwoch wurde das Spiel zwischen Hägendorf und Subingen wetterbedingt nach 45 Minuten beim Stand von 1:1 abgebrochen. Den Auftakt machten dann am Donnerstag Biberist und Iliria. Der FC Biberist gewann gegen den Titelverteidiger mit 3:1. Heute Sonntag wird die neue Saison der 2. Liga mit vier Partien so richtig lanciert. Der FC Lommiswil spielt gegen den FC Mümliswil, das Spiel startet um 11 Uhr.