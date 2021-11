Keine Verletzten Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Grenchen: Haus schwer beschädigt, keine Verletzten

Schock im solothurnischen Grenchen: Am Samstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Schöneggstrasse zu einer Explosion. Der verursachte Brand konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.