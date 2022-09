Die Solothurner gingen bereits in der Startviertelstunde durch Sofian Domoraud in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff schnürte der Franzose seinen Doppelpack. Die Gäste kamen in der Schlussphase zum 2:1-Anschlusstreffer, worauf FCS-Stürmer Emmanuel Mast in einer umstrittenen Penaltyszene mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.