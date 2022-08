Laufsport «Born to Run»: Der Belchen Berglauf erfindet sich neu, will aber weiterhin Laufspektakel bieten Passend zum 40. Jubiläumslauf erhält das traditionsreiche Oltner Laufsport-Event ein neues Gewand. Neben einem neuen Namen findet der Lauf am Freitagabend auch auf einer neuen Strecke statt.

Die Bornkappelle ist eines der Highlights der neuen Laufroute. Patrick Luethy

Seit 40 Jahren ist der Berglauf eines der Highlights im Oltner Sportkalender. Bis 2020 führte der Lauf seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils von Olten auf den Allerheiligenberg. Für die Jubiläumsausgabe haben die Organisatoren grosse Änderungen vorgenommen und hoffen, dass diese Anklang finden.

Der Born im Mittelpunkt

Im Vergleich zu früheren Jahren bleibt nur eines gleich - der Startpunkt. Wie schon in den Vorjahren starten die Läuferinnen und Läufer im Kleinholzquartier vor der Stadthalle. Neuerdings endet der Berglauf auch dort, wo er beginnt. Damit fällt der langwierige Bustransport vom Zielgelände auf dem Allerheiligenberg zurück zur Stadthalle weg.

Wie in den Jahren zuvor startet der Lauf im Kleinholzquartier in Olten. Patrick Luethy

Die neue Strecke führt rund um den Born und umgeht damit lange Strecken auf Asphalt. Schon letztes Jahr war das Laufgebiet des Borns Austragungsort, kommt nun aber in modifizierter Form daher. Die Aarburger Festung, die historische Bornkappelle und der goldig strahlende Steinbruch sollen den Teilnehmenden eindrückliche Landschaften und ein unvergessliches Lauferlebnis bieten.

Premiere für den Nachwuchs

Teil des neuen Gewands des Born to Run ist auch die Förderung des Nachwuchses. Zum ersten Mal wird ein spezieller Lauf für Schülerinnen und Schüler organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos und soll der nächsten Generation den Laufsport und die damit verbundene Freude an der Natur und an der Bewegung näher bringen.

Der Hauptlauf des Born to Run startet um 19 Uhr mit anschliessender Rangverkündigung um 21 Uhr. Auf dem Start- und Zielgelände wird zudem eine Festwirtschaft betrieben.