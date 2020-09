Knappe Niederlage zum Abschluss der Vorbereitung: Der EHCO verliert das Testspiel gegen Ambri 1:2

Mit einer knappen 1:2-Niederlage gegen den National Ligisten Ambri-Piotta beendete der EHC Olten sein Testspielpensum. Zehn Tage vor dem ersten Swiss-League-Meisterschaftsspiel gegen den HC la Chaux-de-Fonds hinterliessen die Powermäuse gegen das oberklassige Team einen soliden Eindruck und mussten sich nach harter Gegenwehr erst im letzten Drittel geschlagen geben, als die Tessiner mit zwei Treffer für die Wende sorgten.

Dion Knelsen hatte die Oltner im ersten Drittel in doppelter Überzahl in Führung gebracht. Diesen Vorsprung verteidigte der EHCO lange, ehe Kneubühler und Pezzullo doch noch für Ambri trafen. Zwischenzeitlich vergaben die Gastgeber einige vielversprechende Chancen. Das eine Tor reichte am Ende nicht, um die vierte Niederlage im siebten Testspiel zu verhindern.

«Alles in allem war es ein guter Auftritt», zeigte sich EHCO-Headcoach Fredrik Söderström zufrieden. Besonders freute er sich über die Tatsache, dass seine Spieler nach Ambris Ausgleichstreffer sofort versuchten, zurückzuschlagen. «Wir müssen lernen, auf solche Rückschläge zu reagieren. Das ist uns gut gelungen.»

Philipp Rytz bleibt Captain, Knelsen/Wyss Assistenten

Schon vor dem letzten Testspiel hatte das Trainerduo Söderström/Grieder das Captain-Team neue bestimmt. Das «C» auf der Brust wird wiederum Philipp Rytz tragen. Assistiert wird der Routinier von Dion Knelsen und Silvan Wyss.