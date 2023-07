Kein Losglück Der FC Iliria trifft im Schweizer Cup auf den Erstligisten La Chaux-de-Fonds Bei seiner vierten Teilnahme im Schweizer Cup zieht der FC Iliria nicht das grosse Los. In der ersten Hauptrunde wartet der Erstligist FC La Chaux-de-Fonds auf das Team von Trainer Vilson Dedaj. Der Aargauer Cupsieger Schönenwerd-Niedergösgen empfängt den Zweitligisten FC Greifensee.

Der FC Iliria spielt zum vierten Mal in der Klubgeschichte im Schweizer Cup. Patrick Lüthy

Vor zwei Jahren durfte der FC Iliria die Berner Young Boys empfangen und auch Lausanne war im Schweizer Cup schon zu Gast in Solothurn. Diesmal war das Losglück dem diesjährigen Double-Gewinner nicht hold. Iliria trifft in der ersten Runde auf den FC La Chaux-de-Fonds, der die Saison in der Gruppe 1 der 1. Liga auf dem 5. Platz beendet hat.

Auch beim Aargauer Cupsieger FC Schönenwerd-Niedergösgen sind die tollen Erinnerungen an das Jahr 2021 noch präsent. Damals wurde dem FC Schönenwerd-Niedergösgen in der ersten Runde des Schweizer Cups noch der FC Basel zugelost. Doch es scheint, als hätte «SchöNie» damit sein Losglück aufgebraucht. Denn nun wurde dem amtierenden Aargauer Cupsieger ein weitaus unattraktiverer Gegner zugelost: Der FC Greifensee aus der Zürcher 2. Liga.

Claudio Della Vecchia verfolgte die Auslosung gemeinsam mit seiner Mannschaft im Klubhaus. Angesprochen auf den Gegner in der 1. Runde meint der Trainer schmunzelnd: «Als das Los kam, ging ein Raunen durch den Raum. Natürlich hätten wir uns alle einen grossen Gegner gewünscht. Jetzt ists halt anders gekommen.»

Beklagen möchte sich der Coach deshalb jedoch nicht: «Die Geschichte hat auch eine positive Seite. Wir kennen zwar den kommenden Gegner überhaupt nicht, aber er dürfte als Zweitligist mit uns auf Augenhöhe sein. Wir haben dazu das Heimrecht, deshalb muss es schon unser Anspruch sein, dass wir gegen sie gewinnen und dadurch die Chancen auf einen grossen Gegner in der 2. Runde erhöhen.»