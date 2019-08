Es war schwer verdauliche Kost, die die Aktionäre der EHC Olten AG am Montagabend an der Generalversammlung serviert bekamen. Aus heiterem Himmel kam die Hiobsbotschaft für der Organisation nahestehende Personen nicht. Aber für den normalen Fan war es doch eher schockierend, was da zu hören und zu lesen war.