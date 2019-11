Jetzt im Liveticker: Pause in Küsnacht - nach einem rasanten Mitteldrittel liegt der EHCO mit 3:5 gegen die Lions zurück

prev next

Mit viel Selbstvertrauen startet der EHC Olten in sein Gastspiel bei den GCK Lions. In den letzten zehn Partien gelangen ganze neun Siege, womit der viertplatzierte EHC Olten nun in Richtung Spitzentrio schielen darf. Ob er seiner neuen Favoritenrolle auch gegen die Lions gerecht werden kann, muss der EHCO heute unter Beweis stellen. Verfolgen Sie die Partie (Puckeinwurf: 17 Uhr) hier im Liveticker: