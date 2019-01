Nach der schmerzlichen Niederlage gegen Visp geht es für den EHCO am Dienstag (20 Uhr) mit dem Spiel gegen die GCK Lions weiter. Können die Oltner den Ausrutscher wieder gut machen? Mit einem Sieg wäre Olten, zumindest bis am Mittwoch, wenn das punktgleiche Chaux-de-Fonds spielt, wieder Spitzenreiter in der Swiss League.