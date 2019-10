Jetzt im Liveticker: Die letzte Minute läuft – bringt der EHC Olten den Vorsprung über die Zeit?

Nach der unglücklichen Cup-Niederlage gegen die SCL Tigers muss der EHC Olten im Meisterschaftsalltag ins Tessin zu den Ticino Rockets reisen. Die Tessiner sind auf dem Papier ein schlagbarer Gegner und befinden sich nach neun Niederlagen in Serie am Tabellenende. Allerdings haben sich die Powermäuse in der Vergangenheit auch schon schwer getan in Biasca und Punkte liegen gelassen. Verfolgen Sie die Partie hier (Spielbeginn: 20.00 Uhr) im Liveticker.