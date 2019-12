24 Tore in den letzten vier Partien: Der EHC Olten zeigt sich derzeit in einer beeindruckenden Form. Kommt dazu, dass die Powermäuse bisher beide Duelle gegen Langenthal gewinnen konnten. Die Vorzeichen stehen also gut, dass die Oltner den 7. Sieg in Serie einfahren können. Verfolgen Sie die Partie (ab 19:45 Uhr) bei uns im Liveticker.