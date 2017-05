Jetzt gilt es ernst: Der FC Solothurn nimmt zum ersten Mal in 10 Jahren an den Aufstiegsspielen zur Promotion League teil. Zum Auftakt trifft Solothurn auf Yverdon-Sport. Die Westschweizer sind ein harter Brocken, haben in dieser Saison erst zwei Spiele verloren. Trainer «Bidu» Zaugg sagt aber: «Diese Aussenseiterrolle passt zu uns, die nehmen wir gerne an.» Verfolgen Sie das Spiel ab 19:45 in unserem Liveticker.