Am Mittwoch (19:45 Uhr) trifft der EHCO auswärts auf den EHC Kloten. Olten liegt in der Tabelle vier Punkte hinter dem Leader HC Ajoie, der allerdings zwei Spiele mehr bestritten hat. Mit einem Sieg gegen Kloten kann Olten den Anschluss halten und in der nächsten Runde wieder um die Spitzenposition mitspielen.