Jetzt im Liveticker: Das letzte Drittel läuft – bringt Olten die Führung gegen GCK über die Zeit?

Nach zuletzt zwei Meisterschaftssiegen in Serie möchte der EHC Olten in der Tabelle weiter an Terrain gewinnen. Ein Sieg bei den GCK Lions wäre auf dem Weg nach oben sehr wichtig. In personeller Hinsicht kann Trainer Fredrik Söderström in Küsnacht wieder auf die Dienste von Stürmer Diego Schwarzenbach zählen, der fast zwei Wochen fehlte. Verfolgen Sie die Partie (ab 20:00 Uhr) im Liveticker.