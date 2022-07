Interclub Trimbacher NLA-Team mit drei spektakulären Heimspielen gegen Zürcher Spitzenteams Am 2., 6. und 9. August bestreitet der TC Froburg Trimbach seine Heimspiele in der diesjährigen NLA-Interclubsaison. Die besten Schweizer Spieler wie Dominic Stricker, Marc-Andrea Hüsler, Alexander Ritschard, Leandro Riedi oder Jérôme Kym sind live vor Ort zu sehen. Und vielleicht tritt gar Henri Laaksonen für Trimbach an.

Sandro Ehrat kehrt ins Interclub-Team der Trimbacher zurück. Fabio Baranzini

Es zeichnet sich ein spannender Kampf ab um die Finalrundenplätze in der anstehenden NLA-Interclubsaison. Hinter den beiden absoluten Spitzenteams aus Sonnenberg und Seeblick ZH kämpfen mit GC, Neuchâtel und dem TC Froburg Trimbach drei Teams um zwei Finalrundenplätze. Und genau diese Finalrunde ist das grosse Saisonziel der Trimbacher Equipe, die auch in diesem Jahr wieder von Bartholomé Szklarecki und Peter Gubler betreut wird.

Die Trimbacher haben durchaus gute Karten, die Gruppenphase unter den Top 4 abzuschliessen, denn im Vergleich zum Vorjahr konnten sie sich verstärken. So erscheint auf der veröffentlichten Kaderliste der Schweizer Topspieler Henri Laaksonen, der in diesem Jahr zu den Top 100 der Welt gehört hat und bei allen drei Grand Slam Turnieren im Hauptfeld aufgelaufen ist, als Nominierter vom TC Froburg Trimbach. Ob er wirklich spielt, ist aber noch unsicher.

«Schon seit einigen Jahren gab es den Kontakt – jetzt könnte es endlich klappen», freut sich Vereinspräsident Marco Meyer. Allerdings will sich Laaksonen in erster Linie auf das anstehende US Open vorbereiten. Und so stehen die Chancen aktuell «50:50», ob er er für Froburg in der NLA antritt oder bereits früher nach Amerika an ein Vorbereitungs-Turnier für die US Open reist.

Fifty-Fifty: Kommt er oder kommt er nicht? Henri Laaksonen könnte für Trimbach antreten. Leonie Horky/Freshfocus

Ehrat kehrt zurück, auch Andujar am Start

Laaksonen ist aber längst nicht die einzige Trimbacher Attraktion in dieser Saison. Bereits zum dritten Mal mit dabei ist der Spanier Pablo Andujar, der schon einmal die Nummer 32 der Welt war und in den letzten zwei Jahren viele spektakuläre Partien für die Trimbacher bestritten hat.

Und dann kehrt im Hinblick auf diese Saison ein bekanntes Gesicht ins Trimbacher Team zurück: Sandro Ehrat. Der gebürtige Schaffhauser hat bereits mehrere Saisons für Trimbach gespielt und wurde mit seiner cleveren Spielweise zu einem fleissigen Punktesammler für die Trimbacher. Nachdem er zuletzt bei Ligakonkurrent Sonnenberg gespielt hatte, wird er nun wieder für Trimbach auflaufen. «Wir freuen uns sehr, dass Sandro Ehrat wieder im Trimbacher Team ist», so Marco Meyer.

Jonas Schär tritt für Trimbach an. Fabio Baranzini

Schär und Lanz wieder mit dabei

Auch in dieser Saison werden die Trimbacher wieder auf Spieler aus der Region setzen. Wie bereits im letzten Jahr dürften dabei vor allem Mischa Lanz und Jonas Schär zum Zug kommen. Schär, aktuelle Nummer 16 der Schweiz, wird versuchen, an seine starke letzte NLA-Saison anzuknüpfen, wo er vier von sechs Einzelpartien gewann.

Der Hägendörfer Lokalmatador Lanz derweil hofft, mehr Punkte als im Vorjahr für sein Team beizusteuern. Komplettiert wird die Equipe von einem weiteren ausländischen Verstärkungsspieler, sowie vom Genfer Antoine Bellier und dem Walliser Yann Marti, der auch schon seit vielen Jahren für Trimbach spielt.

Lokalmatador Mischa Lanz. Fabio Baranzini

Drei hochklassige Heimspiele

Die Trimbacher bestreiten in dieser Saison gleich drei Heimspiele – ein Besuch lohnt sich allemal: An allen drei Heimspielen warten hochkarätige Gegner. Am 2. August ist das Team der Grasshoppers zu Gast, bei dem unter anderem die beiden Schweizer Youngsters Jérôme Kym und Leandro Riedi, der amtierende Sieger des ITF-Profiturniers in Trimbach, auflaufen. Am 6. August duellieren sich die Trimbacher mit dem TC Sonnenberg, der als einer der heissesten Titelkandidaten gehandelt wird.

Und zum Abschluss der Gruppenphase wartet am 9. August Titelverteidiger Seeblick Zürich, bei dem die drei Schweizer Spitzenspieler Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker und Alexander Ritschard antreten. Die drei spielten zuletzt allesamt im Hauptfeld des ATP-Turniers in Gstaad.

«Bei unseren drei Heimspielen ist Schweizer Spitzentennis garantiert. Für Sportfans aus der Region eine wundervolle Gelegenheit, die Athleten aus nächster Nähe zu sehen. Ausserdem ist unser Team im Kampf um Punkte für die Finalrunde froh um jede Unterstützung der Zuschauer», sagt Marco Meyer. Alle drei Heimspiele beginnen um 12 Uhr.