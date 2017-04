Biberist erzielte in allen drei Rückrundenspielen erst in den letzten fünf Minuten den Ausgleich und hatte dann jeweils gar noch das Siegestor auf dem Fuss, wie Salerno berichtet: «Im letzten Jahr wären diese Bälle noch reingegangen, jetzt läuft es nicht mehr ganz so einfach. Doch wir bleiben cool und schauen weiterhin von Spiel zu Spiel.»

Nach dem 3:3 am Samstag auswärts in Bellach, kommts am Mittwochabend im Cup-Halbfinal in Biberist zur Revanche. Salerno wird die Taktik im Vergleich zum Meisterschaftsspiel anpassen müssen, hält sich mit Details aber bedeckt. Wie wird das Spiel ausgehen? «Ich vertraue meinem Team zu hundert Prozent», antwortet Salerno, «wir werden auf der Höhe sein und alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen.»

Den zweiten Halbfinal bestreiten am Mittwochabend die beiden Drittligisten Türkischer SC Solothurn (2.) und HNK Croatia (4.). Die Türken konnten in der Meisterschaft beide Duelle mit einem Tor Unterschied für sich entscheiden.

Paarungen bei Senioren noch ungewiss

Bei den Senioren 30+ fehlt Titelverteidiger Bellach noch ein Sieg, um wie im Vorjahr im Final zu stehen. Der Gegner im Halbfinal vom 28. April ist der FC Mümliswil, im zweiten Halbfinal duellieren sich Zuchwil und Deitingen. Auch bei den Senioren 40+ heisst der amtierende Cupsieger Bellach. Dieser ist ebenfalls noch im Rennen und spielt gegen Niederbipp um den Finaleinzug. Der Gegner im Endspiel wird entweder Grenchen oder Biberist heissen.

Die weiteren sechs Finalpaarungen für den Auffahrts-Donnerstag stehen bereits fest. Bei den Jüngsten, den D-Junioren, schafften es der FC Winznau und der FC Solothurn in den Final. Titelverteidiger Solothurn schaltete im Halbfinal den FC Lommiswil mit 6:0 aus, den Winznauern gelang der Finaleinzug dank eines 6:4-Siegs gegen den FC Subingen.

Im Final der C-Junioren kommts zum Aufeinandertreffen zweier Regionalauswahlen. Niederamt Selection gegen Gäu Selection heisst die Affiche. Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finals, welchen die Niederämter damals mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Auch im Final der B-Junioren wird die Gäu Selection vertreten sein, nachdem sie im Halbfinal die Niederamt Selection ausgeschaltet hat. Gegner im Endspiel ist der FC Solothurn, der sich im Halbfinal im Penaltyschiessen gegen das Team Wasseramt Mitte durchsetzte.

Auf der höchsten Nachwuchsstufe, den A-Junioren, kommts am 25. Mai zum Gäuer Derby zwischen dem FC Härkingen und dem SC Fulenbach. Fulenbach entschied den Halbfinal gegen Grenchen mit 5:2 für sich, die Härkinger schafften den Finaleinzug dank eines hauchdünnen Siegs gegen die Junioren des FC Solothurn. Die Partie wurde erst im Elfmeterschiessen entschieden.

Auch der Final der Frauen steht schon fest: Der Drittligist Mümliswil fordert den Zweitligisten Blustavia heraus. Bei den Juniorinnen kommts zur Reprise des letztjährigen Finals zwischen Thal United und dem FC Attiswil. Im Vorjahr gewannen die Thalerinnen das Endspiel nach Penaltys.