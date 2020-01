«Ich werde auf Händen getragen»

Zwei Tage nach dem Tod ihres Mannes Walter Ulrich, der rund zwanzig Jahre lang Präsident des EHC Zuchwil Regio war, stellte sich Brigitte Ulrich vor die erste Mannschaft. «Männer, es geht weiter. Wir ziehen das durch. So hätte es auch Walter gewollt», war ihre Ansage Anfang Januar 2019, also vor ziemlich genau einem Jahr. Ein paar Tage später bekam sie Besuch von Bruno Hebeisen, dem Cheftrainer der ersten Mannschaft, und Sportchef Marc Pfister. «Wir ziehen alle mit. Wo muss zuerst angepackt werden?», wollten diese von der Vizepräsidentin wissen.

Der Klub brauchte zu diesem Zeitpunkt dringend einen neuen Nachwuchschef, der in der Person von Stephan Grossenbacher schnell gefunden wurde. «Alle packten mit an, damit es irgendwie ging. Einige wurden ins kalte Wasser geworfen, aber wir haben uns gegenseitig immer unterstützt», blickt Brigitte Ulrich zurück. Am wichtigsten sei für sie gewesen, dass die erste Mannschaft und die Nachwuchsspieler möglichst wenig von den Veränderungen mitbekommen. «Dort muss es automatisch weiterlaufen», sagt sie. «Das hat auch gut geklappt. Wir haben alles unter Dach und Fach gebracht.»

Im Schnellzugtempo in die 2. Liga

Aus sportlicher Sicht hätten die letzten zwölf Monate kaum besser laufen können für «Zuchu». Nach dem freiwilligen Rückzug aus der 1. Liga Ende 2017/18 gewann das Fanionteam in der folgenden Saison sämtliche Spiele in der 4. Liga und schaffte den Aufstieg in die 3. Liga. Dort hat der EHCZR in der laufenden Saison wiederum kein Spiel verloren und die Promotion für die 2. Liga ist nur noch Formsache. «Diese Mannschaft macht mir sehr viel Freude», sagt Brigitte Ulrich.

«Dass es auch in der 3. Liga so eindeutig wird und wir kein Spiel verlieren, haben wir eigentlich nicht erwartet.» In den vergangenen dreissig Jahren hat sie praktisch keinen Match der ersten Mannschaft verpasst. Bei den Heimspielen trägt sie die Verantwortung über den Restaurantbetrieb und erledigt die Platzorganisation, steht während der Partie vorwiegend in der Buvette an der Kasse. «Ich sehe zwar nicht alles, was auf dem Feld passiert, aber ich höre immer alles», sagt sie.

«Bei den Auswärtsspielen dagegen kann ich einfach nur zuschauen.» Es sei denn, es ist zu spannend auf dem Eisfeld. «Noch vor Jahren habe ich mich teilweise so reingesteigert, dass ich fast Magenkrämpfe bekommen habe.» Das war noch zu Zeiten, als der EHC Zuchwil Regio regelmässig um den Amateur-Meistertitel in der 1. Liga mitspielte. «Heute bin ich nicht mehr so nervös, auch weil die Resultate stimmen.»

Vom Hauptsponsor zum Präsidenten

Mit Mitte zwanzig kamen Walter und Brigitte Ulrich am Ende der Siebzigerjahre aus dem Kanton Freiburg nach Lohn-­Ammannsegg, wo sie eine Garage eröffneten. «Obwohl wir niemanden kannten hier, hatten wir nie Probleme, die Kunden kamen sofort. Wir begannen mit einem Mitarbeiter und übergaben die Garage nach genau vierzig Jahren mit 18 Angestellten», sagt Brigitte Ulrich.

Eine der ersten Kundinnen war Verena Letzkus, die bereits damals als Kassierin beim EHC Zuchwil Regio amtete und dies heute immer noch tut. Sie suchte nach Sponsoren für den Klub und fragte bei Ulrichs an, die davor bereits die Fussballklubs von Post Solothurn und Biberist ­finanziell unterstützt hatten. «Wir machen es entweder richtig oder gar nicht, sagte Walter damals», erinnert sich Brigitte Ulrich.