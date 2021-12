Snowboard Freestyle «Ich finde den Style beim Boarden richtig krass»: 15-Jähriger aus Trimbach träumt von der grossen Bühne und braucht dafür Geld Noè Giorgi aus Trimbach will Profisportler werden. Der Snowboard Freestyler muss dafür bereits im jungen Alter grosse Opfer bringen.

Seit etwa einem Monat können jedes Wochenende die Leistungen der Schweizer Wintersportler bestaunt werden. Trotz kleiner Bevölkerung ist die Schweiz eine der erfolgreichsten Nationen im Wintersport. Ein Grund dafür ist die hervorragende Nachwuchsarbeit. Der Weg eines Juniors ist aber kein leichter und erfordert viel Aufopferung und Hingabe. Das zeigt auch das Beispiel von Noè Giorgi, dem 15-jährigen Snowboard Freestyler aus Trimbach.

Seit sechs Jahren steht Noè mittlerweile auf dem Snowboard. «Ich bin durch meinen Vater dazu gekommen, da er Snowboard-Kurse gibt», sagt Noè Giorgi. Schnell entwickelte der Solothurner eine Leidenschaft für das Brett: «Ich finde den Style beim Boarden richtig krass.»

Jedes Wochenende unterwegs für den grossen Traum

Bald erkannte der Trimbacher sein Talent und spielte mit dem Gedanken, sein Hobby professionell zu betreiben. Nach einer Recherche im Internet ist der 15-Jährige auf den Berner Snowboardverein «BABE» gestossen. Dieser betreut den Snowboard-Bereich der beiden Swiss Ski-Verbände Berner Oberland und Mittelland-Nordwestschweiz. «Ich durfte dort dann ein paar Tage reinschnuppern», sagt Giorgi. Doch bei diesen Schnuppertagen sollte es nicht bleiben. Mittlerweile ist der Snowboard Freestyler seit drei Jahren Teil des Kaders.

Der Traum von der grossen Karriere fordert einen grossen Preis. Es gibt kaum ein Wochenende, bei dem Noè Giorgi nicht auf dem Schnee steht: «Im Winter habe ich unter der Woche zwei Mal Schneetraining. Und auch am Wochenende stehe ich auf dem Snowboard.» Und auch im Sommer bleibt das Pensum hoch. «Im Sommer haben wir drei Trainings pro Woche in der Halle. Ausserdem sind wir an gewissen Wochenenden auf dem Gletscher unterwegs», sagt Giorgi. Dazu kommen die langen Reisezeiten von Trimbach in die Berge.

Diesen Aufwand nimmt der Solothurner aber gerne in Kauf, bereitet ihm das Snowboarden doch grossen Spass. Und auch der Spagat zwischen Sport und Schule gelingt dem 15-Jährigen: «Das klappt recht gut. Ich bin gut in der Schule.» Obwohl er noch nicht in einer Sportklasse ist, gibt ihm die Schule oft frei für seine Trainings.

Ab nächstem Sommer in der Sportklasse

Das soll sich jedoch kommenden Sommer ändern. «Ich möchte an die FMS in Bern gehen, da sie eine Kooperation mit Swiss Olympic haben», sagt Giorgi. Damit könnte er den Sport noch besser mit der Schule kombinieren.

Nun steht aber zuerst der aktuelle Winter auf dem Programm. Viele Events stehen aber aufgrund des Coronavirus auf der Kippe. Normalerweise startet Giorgi an etwa 15-20 Contests, im Moment weiss er aber noch nicht, an wie vielen er dann auch wirklich teilnehmen kann. Ein Hauptziel sind für Noè Giorgi aber die U21-Schweizermeisterschaften. Der 15-jährige möchte diesen Winter erstmals in dieser Kategorie starten und gegen die mehrheitlich älteren Teilnehmer erste und wichtige Erfahrungen sammeln.

Jugendolympiade ist das erste grosse Ziel

Denn der Solothurner hat bereits ein grosses Fernziel im Auge, auf das er hinarbeitet. 2024 möchte der Snowboard Freestyler an der Jugendolympiade in Korea an den Start gehen. Dafür muss er unter den besten Nachwuchs-Snowboarder der Schweiz sein.

«Die besten Zwei dürfen dort antreten. Momentan sehe ich mich unter den besten Fünf, wir sind aber alle auf einem ähnlichen Level», sagt Giorgi. Es gilt für den Soloturner also, weiterhin Vollgas zu geben, um sein Ziel zu erreichen.

Dafür benötigt er natürlich auch finanzielle Mittel, da er für den grössten Teil der Kosten, für diesen Winter belaufen sich die Kosten auf etwa 7500 CHF, selbst aufkommen muss. Dafür hat Noè Giorgi auf der Plattform ibelieveinyou.ch ein Crowdfunding gestartet. Denn ohne finanzielle Unterstützung wird die Jugendolympiade sowie eine Profikarriere als Snowboarder wahrscheinlich ein Traum bleiben.