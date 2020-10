Lukas Ebel wusste schon vor der Saison genau, worauf er sich einliess, als er den Trainerposten beim FC Lommiswil antrat. «Die erste Mannschaft ist das Aushängeschild des Klubs, klar ist da Druck vorhanden. Mit diesem Team muss ich mir aber gar keine Sorgen machen», sagte der 25-Jährige in der Saisonvorschau. Dass seine Mannschaft die Liga so richtig aufmischen würde in dieser Vorrunde, daran hätte der jüngste Trainer in der Geschichte der 2. Liga wohl selbst nicht geglaubt.

Lukas Ebel, Sie gewannen mit dem FC Lommiswil neun von elf Spielen in der Vorrunde und überwintern auf dem Spitzenplatz. Wie stufen Sie diesen Erfolg ein?

Lukas Ebel: Es ist eine Leistung, auf die wir stolz sein dürfen. Für den FC Lommiswil ist so ein Erfolg nicht alltäglich. Ich glaube, es ist sogar der erste Herbstmeistertitel für den Klub. Auch für

den Trainerstab ist es eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit.

Vom ersten Platz hätten Sie wohl nicht einmal zu träumen gewagt vor dem Saisonstart?

Wir haben Anfang der Saison viel über die Ziele diskutiert. Das Hauptziel war immer noch, den Platz in der obersten Spielklasse zu halten. Wenn es unter die besten fünf Klubs reicht, wäre es super. Schon im ersten Spiel gegen den Favoriten Iliria merkten wir, was möglich ist für uns. Wir haben in der Folge keines der Spiele über neunzig Minuten dominiert, die Gegner waren nie chancenlos, aber wir kamen in einen richtigen Lauf. Das letzte Spiel gegen Mümliswil ist ein gutes Beispiel. Sie haben mir fast etwas leidgetan mit ihren Pfosten- und Lattenschüssen. Doch wenn es läuft, dann läuft es halt. Und wir haben uns dieses Glück auch erarbeitet.

Werden Sie die Tabelle ausdrucken und aufhängen?

Ich denke schon. Sie sieht ja auch sehr schön aus. Und ich bin wohl nicht der Einzige unseres Teams, der die Tabelle ausdruckt und aufhängt. Schliesslich dürfen wir diesen Erfolg auch zeigen. Danach werde ich die Tabelle wahrscheinlich in einem Ordner ablegen.

Wie war die Stimmung vor dem letzten Spiel in Mümliswil mit der Aussicht des Herbstmeistertitels vor Augen?

Wir wussten, dass auch dieser Match kein Selbstläufer wird. Wir mieteten einen Car und sind gemeinsam nach Mümliswil gefahren. Es fehlten zwar einige Spieler, das Kader war auf 13, 14 zusammengeschrumpft, aber die, die spielten, wollten unbedingt gewinnen, das hat man gemerkt. Jeder Spieler war überzeugt, dass wir es schaffen und war voll auf das Spiel fokussiert. Wir spielten zu Null, standen also mehr oder weniger souverän. Die erste Halbzeit war gut, da haben wir uns den Sieg

verdient, in der zweiten brauchten wir dann auch etwas Glück.

Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg. Wie ausgiebig wurde danach der Herbstmeistertitel gefeiert?

Nach so einer Vorrunde darf man schon mal ein bisschen feiern. Wir haben das Klubhaus in Mümliswil wirtschaftlich sicher sehr gut unterstützt. Ich glaube, die hatten auch Freude an uns. Danach fuhren wir mit dem Car zurück und hatten es in Solothurn gemeinsam noch sehr gemütlich.