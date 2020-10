«Ich bin wie ein hungriger Löwe»: So tickt Volley Schönenwerds neuer Trainer Bogdan Kotnik

Es gibt da diesen einen Satz, der Daniel Bühlmann, dem Leiter der Herren Elite von Volley Schönenwerd, unlängst über die Lippen gekommen ist. Über den neuen Trainer Bogdan Kotnik meinte Bühlmann: «Er hat 24 Stunden am Tag Volleyball im Kopf.» Das Werturteil, das den Beigeschmack von sanfter Übertreibung mit sich trägt, ruft beim Betroffenen selbst willkommene Zustimmung hervor. «Was Daniel sagt, stimmt», erwidert Kotnik und spinnt den Gedanken gleich noch zu Ende: «Ich bin wie ein hungriger Löwe. Ein Löwe jagt, und wenn er schläft, denkt er ans Jagen. Bei mir ist es genau gleich – nur eben mit Volleyball.»

Nun ist es ja so, dass Analogien zuweilen etwas quer daherkommen und sich ein Vergleich von mit Luft gefüllten Bällen und dem Erlegen von Beute nicht zwingend aufdrängt. Nichtsdestotrotz sagt es so einiges aus, darüber, wie der Mann funktioniert, den die Verantwortlichen in Schönenwerd unbedingt für ihre Mannschaft in der NLA verpflichten wollten. Ein Mann, den Bühlmann als «detailversessen» und «akribisch» lobt und dessen Referenzen er als «ausgezeichnet» taxiert. Wie also ist der Slowene mit dem kahl geschorenen Kopf und dem windschnittig geformten Brillengestell zu verstehen?

Einer, der die gesuchte Siegermentalität mitbringt

Zuallererst sollte man Bogdan Kotnik als einen Trainer einordnen, der den Erfolg sucht. Kotnik will gewinnen, sonst hätte er das nicht so ausgiebig getan: Bei Volley Ljubljana etwa, wo er 2015 und 2016 zwei Titel errang, oder in Österreich, wo er den SK Aich/Dob zur Meisterschaft führte. Zuletzt holte sich Kotnik als Trainer in Polen Edelmetall ab. Das begehrteste Gut im Sport, die so oft heraufbeschworene Siegermentalität – der 42-Jährige bringt sie mit nach Schönenwerd. «Ich habe in meiner Karriere schon vieles gewonnen», sagt Kotnik. «Ich weiss, wie das geht.»

Dann gibt es auch Kotnik, den Akademiker. Erst schloss er in der Sportwissenschaft im Kerngebiet Volleyball ab, bevor auf den Master in Kinesiologie ein Doktortitel in Sportpsychologie folgte. «Mein Ansatz ist analytisch und systematisch», sagt Kotnik, der während einer Coaching-Auszeit in den vergangenen zwei Jahren als Dozent an der Universität lehrte. Daten zu akquirieren, Statistiken auszuwerten und daraus die entsprechende Taktik abzuleiten, sind fundamentale Tätigkeiten für einen wie Kotnik.