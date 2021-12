Handball NLB Der TV Solothurn klettert dank Derbysieg gegen Biel über den Strich Mit einem souveränen Auftritt von der ersten bis zur letzten Sekunde schlägt Solothurn Biel deutlich mit 35:23. Das Team von Trainer Martin Prachar bestätigt mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen seinen Aufwärtstrend.

Der Solothurner Tomas Rezniek tankt sich gegen die Bieler Defensive durch. Hans Peter Schläfli

HS Biel gegen TV Solothurn, das war schon immer ein heisses Derby. Früher ging es oft um die Spitze in der 1. Liga, jetzt in der Nationalliga B gegen den Abstieg. Man kennt sich bestens und die Begrüssung war herzlich. Doch dann ging es in der schönen Bieler Esplanade rasch so richtig zur Sache. Solothurn verzeichnete nach wenigen Sekunden einen Pfostentreffer und übernahm mit zwei Toren die Führung. 0:2, 2:5, 7:11 leuchtete es auf der Anzeige.

So nahmen die Bieler in der 19. Minute das erste Timeout. Es war klar: Wenn sich nicht schnell etwas ändert beim Heimteam, dann wird den Solothurnern ein souveräner Sieg gelingen. Doch auch das Time-out machte keinen Unterschied. Es ging im selben Rhythmus weiter. Immer dann, wenn man das Gefühl hatte, Biel könnte sich gegen die Niederlage aufbäumen, legte Solothurn einen Zacken zu. Im Gleichschritt wurden auf beiden Seiten die Tore geschossen.

Lars Hofer setzt zum Schuss an. Hans Peter Schläfli

Nach 39 Minuten fing Lars Hofer einen «telefonierten» Querpass der Bieler ab und brachte den TV Solothurn im Alleingang mit fünf Toren in Front. Dachte da der eine oder andere, dass der Match entschieden ist? Ja, aber nur auf Seiten der Bieler, die aufgaben, sich nicht mehr wehrten und sich in der Schlussphase des Derbys regelrecht vorführen liessen. Am Ende war es eine perfekte Leistung von der ersten bis zur letzten Sekunde, mit der sich ein euphorischer TV Solothurn einen souveränen 35:23-Sieg verdient hatte – der 4. Sieg im 13. Saisonspiel.

«Die Mannschaft ist mein Sonnenschein»

Spielertrainer Martin Prachar sagt Martin Beer, was zu tun ist. Hans Peter Schläfli

«Wir haben besprochen, dass wir mit allem, was wir in die Waagschale werfen können, in dieses Spiel gehen wollen.» So kommentierte Spielertrainer Martin Prachar nach dem souveränen Sieg die Leistung seiner Mannschaft. «Es war der erwartet harte Kampf, bis den Bielern die Kräfte ausgingen und sie nicht mehr konnten.» Alle hätten gekämpft und vollen Einsatz gezeigt, freute sich Prachar über den Auftritt seiner Mannschaft. Er selber wirkte in der zentralen Verteidigung mit. «Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung, diese Mannschaft ist mein Sonnenschein», sagte der 42-jährige Tscheche.

Dylan Brandt nimmt Mass. Hans Peter Schläfli

Der TV Solothurn hat damit von den vier letzten Spielen drei gewonnen und in dieser Phase einzig gegen Leader Wädenswil verloren. Ist es also schade, dass es jetzt in die Weihnachtspause geht, wenn man so toll im Schuss ist? «Ja, wir sind in Form, aber die Pause gibt uns jetzt auch Zeit, zusammen zu trainieren und die Automatismen zu verfeinern. Zeit, die uns vor der Saison wegen Corona gefehlt hatte», beantwortete Martin Prachar die Frage und fügte hinzu: «Wir haben viele junge Talente in der Mannschaft, die eine gute Karriere vor sich haben, aber es fehlt manchmal noch etwas die Erfahrung. Deshalb bin ich Lars Hofer von unserem Partnerklub HSC Suhr Aarau sehr dankbar, dass er uns heute geholfen hat.»

Der eindeutig beste Mann in der Esplanade war indes Basil Zeltner, der neun Treffer zum Auswärtssieg der Solothurner beisteuerte, was für einen Flügel sehr viel ist. Herauszuheben ist auch Goalie Taro Diethelm mit einer tollen Abwehrquote von 43 Prozent. Weiter geht es für Solothurn erst am 29. Januar gegen Möhlin, und das wird ein weiteres kapitales Spiel im Kampf gegen den Abstieg.