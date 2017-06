Trotz des Abstiegs des FC Iliria und des FC Subingen wird es in der Saison 2017/18 in der 2. Liga inter wieder zu zwölf Solothurner Derbys kommen: Der FC Dulliken, der FC Olten sowie der FC Wangen (Absteiger aus der 1. Liga) und der FC Biberist (Aufsteiger aus der 2. Liga) wurden für die kommende Saison allesamt in die Gruppe 5 der 2. Liga inter eingeteilt.

Dulliken und Olten treffen auf einige bekannte Gegner: Dietikon, Rothrist, Wohlen II, Pajde, Schöftland, das Team Aargau U21 und die Blue Stars aus Zürich figurierten in der abgelaufenen Spielzeit schon in der gleichen Gruppe wie die Solothurner Klubs.

Nicht mehr in der Gruppe sind nebst Iliria und Subingen auch der SV Höngg (Aufstieg in die 1. Liga), der FC Liestal (neu in der Gruppe 3) und der FC Lenzburg (Abstieg in die 2. Liga).