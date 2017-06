Der Kanton Solothurn ist eine Minigolf-Hochburg. Dies stellten die Vereine an den Schweizer Meisterschaften in Gampel eindrücklich unter Beweis. Allen voran der Minigolfclub Eichholz Gerlafingen. Dieser dominierte und sicherte sich mit einem deutlichen Vorsprung von 100 Schlägen seinen dritten Meistertitel in Folge.

Die Wasserämter stellten an den Titelwettkämpfen das jüngste Team. Im Vorfeld wurde der Titelverteidiger zusammen mit dem MC Burgdorf als der grosse Favorit gehandelt. Die Berner patzten aber am zweiten Wettkampftag, so dass sich der MC Neuendorf und der MC Olten auf die Medaillenplätze vorkämpfen konnten.

Während sich an der Spitze die Gerlafinger Runde für Runde weiter absetzen konnten, sah sich der MC Neuendorf, der nach dem ersten Wettkampftag sogar überraschend geführt hatte, vom MC Olten bedrängt und wurde am Finaltag von den Dreitannenstädtern auf den dritten Platz verwiesen. Mitfavorit Burgdorf und die Einheimischen vom MC Rhone konnten dagegen nie ins Rennen um die Medaillen eingreifen.

Grenchen steigt in die NLB ab

Äusserst knapp verlief der Kampf um die Nicht-Abstiegsplätze. Vor allem weil sich der MC Orval Reconvilier, der im Vorfeld als klarer Abstiegskandidat gegolten hatte, energisch und erfolgreich wehrte. So erwischte es denn am Ende zwei andere Klubs: Kloten und überraschend der MC Grenchen müssen den Gang in die NLB antreten.

Bei den Frauen setzten sich die Titelverteidigerinnen vom MC Effretikon von Beginn weg an die Spitze und feierten wie Eichholz Gerlafingen bei den Männern den Titel-Hattrick. Der MC Burgdorf sicherte sich ebenso souverän die silberne Auszeichnung vor dem MC Rhone.