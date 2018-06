Ob Daniela Ryf Anfang September ihren 70.3-Ironman-WM-Titel in Port Elizabeth (SA) verteidigen wird, ist für die Solothurnerin noch offen. "Die Chancen stehen fifty-fifty", sagt die dreifache Weltmeisterin über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen.

Frühestens nach dem Ironman Frankfurt (8. Juli) will sich Ryf entscheiden. Die Radstrecke in Südafrika ist topographisch deutlich weniger anspruchsvoll als jene im Vorjahr in Chattanooga in den USA. Und Ryf, die auch dreifache Ironman-Weltmeisterin ist, gilt als klar stärkste Radfahrerin bei Wettkämpfen mit Windschattenfahrverbot.

"Die 70.3-WM ist in diesem Jahr mehr für Läufer konzipiert. Doch ich bin im Laufen auch top und wäre bereit", betont Ryf. Die unmittelbare Vorbereitung auf Hawaii wird sie voraussichtlich ab September wieder in einem Trainingslager in der Hitze auf Maui absolvieren, einer Nachbar-Insel von Big Island auf Hawaii. Die Ironman-WM auf Big Island steht am 13. Oktober im Programm.

Ryf reiste am Freitag ins Höhentrainingslager nach St. Moritz. Dort wird sie ausser für Wettkampf-Teilnahmen und einer kurzen Pause nach Frankfurt auch bis Ende August verweilen.

Update folgt...