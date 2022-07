Fussball Julien Ceccon wird neuer Cheftrainer der FC Solothurn Frauen Die FC Solothurn Frauen erhalten einen neuen Trainer. Dieser übernimmt die Trainer-Aufgabe von Urs Bachmann, der zum FC Luzern wechselt und dort bei den Frauen Chefcoach wird. Doch das ist nicht der einzige Wechsel bei den Solothurnerinnen.

Julien Ceccon wird per Juli 2022 neuer Cheftrainer der FC Solothurn Frauen. Bild: FC Solothurn

Ab Juli 2022 ist Julien Ceccon neuer Trainer der FC Solothurn Frauen. Er wird die sportliche Verantwortung für die Nationalliga-B-Equipe übernehmen, wie der Klub in einer Medienmitteilung schreibt. Der 39-Jährige begann seine Trainerkarriere bei den A Junioren in Herzogenbuchsee. Nach einem Halt beim Nachwuchs in Thun kehrte er zurück zu Buchsi. Dort trainierte er dann die erste Mannschaft.

In der Saison 2020/21 stand er als Assistenztrainer der YB-Frauen AWSL an der Seitenlinie. Im letzten Jahr war er als Technik- und Assistenztrainer der YB U19 Frauen tätig, wobei die Frauen den Schweizermeister-Titel holten. Nun übernimmt Ceccon den Posten von Urs Bachmann.

Zu seinem Wechsel zu den FC Solothurn Frauen sagt er: «Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe und bin voller Tatendrang, die gute Arbeit der letzten Jahre weiter fortzusetzen.»

Acht Jahre war Urs Bachmann Frauenverantwortlicher beim FC Solothurn sowie beim SC Derendingen. Er kümmerte sich um den Aufbau von Strukturen, welche den nachhaltigen Frauen-Spitzenfussball in Solothurn ermöglichen. Mit den Solothurner Frauen stieg Bachmann als Trainer in die Nationalliga B auf. Nach einer längeren Pause stand er im letzten Jahr wieder an der Seitenlinie der FC Solothurn Frauen. Trotz Abgang scheint ihm der Verein weiterhin am Herzen zu liegen: «Wir haben in den vergangenen Jahren beim SC Derendingen und beim FC Solothurn gute Arbeit geleistet im Nachwuchsbereich. Und von diesem Nachwuchs können sicher weiterhin nachhaltig eigene Spielerinnen ins NLB-Team eingebaut werden. Ich gehe davon aus, dass es aufgrund der tollen Nachwuchsarbeit und der erfolgreichen Partnerschaft mit YB realistisch ist, den Aufstieg in die NLA anzustreben», sagte Urs Bachmann in diesen Tagen gegenüber dieser Zeitung.

Nun verlässt er aber den Klub und wechselt zum Frauenteam des FC Luzern in die Women’s Super League. Dort will er seine Philosophie weiterführen. «Ich fühle mich fit und möchte in einer neuen Umgebung meine Erfahrung einbringen und helfen, den Frauenfussball zu fördern», so Bachmann weiter.

Durch den Abgang von Bachmann gibt es auch Änderungen bei der technischen Leitung. Ab sofort übernimmt Maria Lo Giudice das Amt der Sportchefin. Sie ist zuständig für das Kader der ersten und zweiten Equipen der Solothurner Frauen.