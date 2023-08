Fussball 1. Liga Nach zwei Handelfmetern in wenigen Minuten: FC Solothurn verliert auch in Zug Zug 94 ging in der Anfangsphase durch einen Sonntagsschuss in Führung, bis Sofian Operi das Spiel vor der Pause noch ausgleichen konnte. Solothurn vergab während des Spielverlaufs zahlreiche Topchancen und wurde in der Schlussviertelstunde hart bestraft. Zwei Handelfmeter verwandelten die Gastgeber souverän und siegten schlussendlich mit 3:1.

FCS-Torwart Tim Wagner konnte seine Farben nicht zum Sieg hexen. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Der FC Solothurn startete in Zug mit der gleichen Aufstellung, wie bei der 2:3 Heimniederlage gegen Köniz. Thomas Binggeli setzte nach den ersten zwei Pleiten seiner aktuellen FCS-Amtszeit weiterhin auf Keeper Tim Wagner.

Ein Kunsttreffer eröffnete das Spiel

Direkt nach dem Anpfiff der Partie suchten die Solothurner den Weg zum Tor. In der dritten Spielminute verpasste Emmanuel Mast einen hervorragenden Querpass von Sofian Operi nur hauchdünn. Zug kam nach der grossen FCS-Chance besser in die Partie. Fuat Sulimani dribbelte sich nach sechs Minuten in die Solothurner Spielhälfte und zog aus der Distanz ab. Sein Schlenzer segelte über Torwart Tim Wagner hinweg und schlug im rechten Lattenkreuz zur 1:0-Führung ein. Dieser Kunsttreffer beflügelte die Zuger Angriffsbemühungen, aber die Solothurner Defensive konnte den schnellen Doppelschlag verhindern.

Solothurns Sturmzange schlug auch gegen Zug zu

In der 13. Spielminute stand Sofian Operi alleine vor dem gegnerischen Gehäuse, doch Zug 94-Keeper Lukas Winzap parierte mirakulös. Der FC Solothurn kam zu weiteren Torchancen durch Mast und Operi, jedoch fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Den Zentralschweizern gelangen zwischenzeitliche Druckphasen, liefen aber vermehrt in Konter der Gäste hinein.

So auch in der 38. Minute, als der blitzschnelle Angriff des FCS auf das Tor der Gastgeber rollte. Emmanuel Mast setzte Sofian Operi wunderschön in Szene und der Franzose hämmerte das Spielgerät zum 1:1 Ausgleich in die Maschen. Torwart Winzap hatte keine Abwehrchance. Das ausgeglichene Spiel ging mit einem verdienten Unentschieden in die Pause.

Nach dem Pausentee konnte Zug 94 die erste gefährliche Möglichkeit vermelden. Eine Direktabnahme zirkelte nur knapp am Solothurner Gehäuse vorbei. Danach war der FCS am Drücker. Hannes Hunziker traf in der 53. Spielminute nur den Pfosten, nachdem er in die Flanke von Emmanuel Mast rutschte. Nur drei Zeigerumdrehungen später vergab Sofian Operi die nächste Grosschance der Gäste. In der Zuger Abwehr vergessen, schoss die Solothurner Nummer 15 weit über das Gehäuse. Fabian Kohler spielte die perfekte Vorlage auf Operi, welcher die erstmalige FCS-Führung auf dem Fuss hatte.

Zwei Handspiele, zwei Elfmeter und zwei Treffer innerhalb drei Minuten

Dann brach die 73. Spielminute an und Zug 94 war im Vormarsch. Yves Kaiser wollte sich vor einem Abschluss im eigenen Sechzehner schützen und bekam den Ball an den Arm geschossen. Der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Petar Ugljesic trat an und verwandelte souverän zur erneuten Zuger Führung. Die Gastgeber liefen nur drei Minuten später erneut auf das Tor von Tim Wagner zu. In einem Zweikampf sprang Robin Huser das Spielgerät unglücklich an die Hand und der Schiedsrichter pfiff abermals einen Elfmeter gegen Solothurn. Stürmer Ugljesic hob den Ball eiskalt in die Tormitte und verlud dadurch FCS-Keeper Wagner zur vorzeitigen Entscheidung.

Das 3:1 traf den FC Solothurn schwer. Der eingewechselte Nolan Nuzzolo vergab die letzte Topchance der Gäste in der Nachspielzeit. Sein Kopfball schrammte am Tor vorbei. Solothurn fand keine Antwort mehr und die dritte Niederlage in Folge war Tatsache.

Gegen Wohlen blieb Solothurn der Handelfmeter verwehrt. In Zug bekamen sie gleich zwei Penaltys gegen sich. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Trainer Thomas Binggeli zeigte sich nach der bitteren Pleite ernüchtert: «Wir hatten fünf einhundertprozentige Torchancen in dieser Partie und haben nur einen Treffer erzielt - das ist in keinem Verhältnis.» Der erste Penaltyentscheid war für den 57-Jährigen unverständlich: «Dieser Elfmeter wurde gegeben, obwohl sich unser Verteidiger nur vor dem Schuss schützen wollte und angeschossen wurde. Gegen Wohlen wurde uns hingegen ein klarer Handelfmeter verwehrt. Das ist sehr frustrierend.» Weiter ergänzt Binggeli:

«Diese Niederlage tut unglaublich weh, aber wir müssen sofort wieder aufstehen und das nächste Spiel in Angriff nehmen.»

Die Möglichkeit zur Kehrtwende hat der FCS am nächsten Samstag. Im heimischen Stadion empfängt der Tabellenzehnte den Meisterkandidaten GC Zürich II.