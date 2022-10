Fussball 2. Liga Mit 5:1-Kantersieg die rote Laterne losgeworden: Der FC Trimbach stoppt den formstarken FC Bellach Der FC Trimbach feiert im zehnten Saisonspiel den ersten Sieg und ist nicht mehr Tabellenletzter. Der FC Bellach andererseits hat es verpasst, sich in der Tabelle oben festzukrallen. An der Tabellenspitze der 2. Liga stehen der FC Iliria und der FC Lommiswil.

Die Trimbacher feiern nach zuvor vier Unentschieden und fünf Niederlagen den ersten Saisonsieg. Carole Lauener

Vier Siege aus den letzten fünf Spielen: Der FC Bellach war vor der elften Runde das Team der Stunde in der 2. Liga. Nach Verlustpunkten war der Neunte der vergangenen Saison das zweitbeste Team der Liga hinter dem FC Lommiswil – mit fünf Siegen und drei Niederlagen. Zuletzt hatte der FC Bellach Olten (5:2) und Subingen (1:0) geschlagen.

Da sollte der Tabellenletzte FC Trimbach, der nach neun Spielen immer noch auf den ersten Vollerfolg wartete, doch eigentlich keine allzu hohe Hürde darstellen. Aber wie in so vielen anderen Partien in dieser verrückten 2.-Liga-Saison kam es am Ende ganz anders als es im Vorfeld zu erwarten war.

Der Bellacher Till Schranz attackiert den Trimbacher Eldin Jusic. Carole Lauener

Bellach musste auf mehrere Stammspieler verzichten. Nebst Liga-Topskorer Alessandro Fragale – mit neun Toren in den vorangegangenen acht Spielen – fehlten die Abwehrrecken Rok Shkoreti, Mario Bricna sowie Dives Ambrozzo und auch Spielmacher Shaban Arifi war aufgrund einer Gelb-Sperre nicht dabei. Diese Ausfälle konnte der FC Bellach nicht verkraften. Die Trimbacher, bei denen Spielertrainer Lucien Baumgartner seine zweite Sperre verbüsste, feierten am Ende einen unerwarteten, aber auch ungefährdeten 5:1-Kantersieg.

Trimbachs Captain und Siegtorschütze Daniel Bärtschi (l.) und der Blleacher Emmanuel Orkoh. Carole Lauener

Trimbach nach einer Viertelstunde mit 2:0 vorne

Bereits in der sechsten Minute hebelte das Heimteam die neu formierte Abwehr der Bellacher ein erstes Mal aus. Luca Schifferle und Enis Ademovic setzten sich auf dem Flügel mit einem Doppelpass durch und in der Mitte vollendete Tobias Flury mit seinem vierten Saisontor zum 1:0.

Nur fünf Minuten später folgte der nächste Schocker für den FC Bellach. Trimbachs Captain Daniel Bärtschi zog auf der linken Aussenbahn ansatzlos aus gut zwanzig Metern ab und traf mit links genau ins rechte Lattenkreuz – Traumtor zum 2:0. Es ist bereits Bärtschis fünfter Treffer in dieser Saison.

Trimbachs Doppeltorschütze Tobias Flury (r.). Carole Lauener

Der FC Bellach war ideenlos mit dem Ball und hinten weiterhin anfällig. Bärtschi (13.), Flury (22.) und Ademovic (37.) kamen zu guten Möglichkeiten für den FC Trimbach, setzten ihre Abschlüsse aber allesamt über die Latte. In der 39. Minute hiess es dann trotzdem 3:0 auf der Anzeigetafel. Schifferle liess seinen Gegner auf dem rechten Flügel stehen und legte für Ademovic zurück, der Luca Palermo im Tor des FC Bellach keine Abwehrchance liess. Es kam vor dem Seitenwechsel sogar noch dicker für die Gäste. In der Nachspielzeit lenkte Tobias Flury einen Freistoss von Enis Ademovic im Fünfmeterraum ab und stellte das Skore mit seinem zweiten Treffer auf 4:0.

Kein Déjà-vu-Erlebnis für den FC Trimbach

Der FC Trimbach hat in dieser Saison schon einmal einen Vier-Tore-Vorsprung verspielt – in der fünften Runde auswärts gegen den FC Mümliswil. Damals kassierten sie vor der Pause den ersten Gegentreffer. Das Spiel endete 4:4-unentschieden. Dem FC Bellach gelang dieses Kunststück trotz eines Doppelwechsels zur Pause und der Umstellung auf eine Dreier-Abwehrkette nicht. Die Bellacher konnten schlicht nicht genug Torgefahr produzieren. Beim Ehrentreffer in der 69. Minute profitierten sie von einem Fehler von Goalie Jonas Flury, der die Corner-Flanke von Alban Xhema mit den Fäusten verfehlte. Der Nutzniesser war Kevin Marthaler, der den Ball über die Linie drückte.

Trimbachs Goalie Jonas Flury mit der Faust-Abwehr gegen Bellachs Ferat Zekiri. Carole Lauener

Es war indes nicht mehr als ein Strohfeuer der Gäste. Der FC Trimbach war auch nach dem Gegentor das bessere Team. Und setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt durch Luca Schifferle, der aus der Drehung mit links zum 5:1 traf. Dank des ersten Saisonsiegs machen die Trimbacher in der Tabelle zwei Plätze gut. Sie überholen den FC Hägendorf und den FC Wangen bei Olten. Bellach dagegen hat die grosse Chance, ganz vorne mitzumischen verpasst und fällt vom fünften Platz auf den siebten zurück.

Leader der 2. Liga ist weiterhin der FC Iliria. Der Titelverteidiger feierte mit dem 4:2 gegen Wangen bei Olten den dritten Sieg in Serie. Nazim Elezi, Fitim Sadriji und Denis Perkolaj mit einem Doppelpack sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. Das beste Team nach Verlustpunkten ist der FC Lommiswil. Der setzte sich gegen Hägendorf mit 2:0 durch und hat drei Punkte weniger auf dem Konto als Iliria, aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

2. Liga

11. Runde: Subingen – Biberist 4:2. Olten – Fulenbach 0:2. Wangen b.O. – Iliria 2:4. Lommiswil – Hägendorf 2:0. Trimbach – Bellach 5:1. Mümliswil – Gerlafingen 0:5.

Rangliste: 1. Iliria 11/22. 2. Lommiswil 9/19. 3. Subingen 10/19. 4. Härkingen 10/19. 5. Gerlafingen 10/17. 6. Biberist 9/15. 7. Bellach 9/15. 8. Olten 10/13. 9. Mümliswil 9/12. 10. Fulenbach 9/8. 11. Trimbach 10/7. 12. Wangen b.O. 10/7. 13. Hägendorf 10/5.

12. Runde. Samstag: Fulenbach – Subingen. Hägendorf – Mümliswil. Biberist – Trimbach (alle 17.00). Gerlafingen – Olten. Bellach – Wangen b.O. (beide 17.30). – Sonntag: Härkingen – Lommiswil (14.30).