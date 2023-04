Fussball 2. Liga Die Cupfinalisten sind im Schuss, Unentschieden in den Verfolgerduellen Der Titelverteidiger Iliria hat die Trümpfe wieder in der Hand, die Verfolger Biberist und Härkingen liefern sich einen packenden Kampf, Bellach gegen Lommiswil findet keinen Sieger und Wangen schockt Olten im Derby.

Yanick Oumaray spitzelt Biberists Verteidiger Marco Imbach den Ball vom Fuss und trifft in der 81. Minute zum 1:1-Ausgleich. Andre Veith

Der FC Biberist ist nicht mehr der Leader nach Verlustpunkten. Das Team von Trainer Roland Hasler bleibt in der Rückrunde zwar ungeschlagen, muss sich zu Hause aber zum dritten Mal in Folge mit einem Unentschieden begnügen. Knapp zehn Minuten fehlen Biberist gegen den FC Härkingen zum Sieg.

Es ist ein Geschenk des Heimteams, das Härkingens Captain Yanick Oumaray in der 81. Minute den Ausgleich ermöglicht. Nach einem Solo legt er den Ball an Biberist-Goalie Moreno Blum vorbei. Verteidiger Marco Imbach stoppt das Spielgerät vor der Torlinie, lässt es sich von Oumaray aber wegspitzeln - das verdiente, aber hart erkämpfte und lange erduldete 1:1 für die Härkinger.

Diese gerieten in der 39. Minute trotz des besseren Starts in Rückstand. Weil sie den Gegner für einmal kombinieren liessen. Dario Kopp lancierte auf der linken Angriffsseite Ahmad Bigzad, der legte zurück zu Isaia Martinetz und dessen Direktschuss schlug unhaltbar für Torhüter Daniel Lisser in der entfernten, unteren Torecke ein. Die Biberister belohnten sich damit für eine knapp viertelstündige Druckphase, in der Dominik Marti (32.), Andreas Felder (35.) und Dario Kopp (37.) die Führung mit ihren Abschlüssen verpasst hatten.

Härkingens Goalie Daniel Lisser ist geschlagen. Andre Veith

Biberist feiert das 1:0 in der 39. Minute. Andre Veith

Isaia Martinetz, hier im Duell mit Jan Mari, schloss eine schöne Kombination mit einem platzierten Schuss zum 1:0 ab. Andre Veith

Die ersten zwanzig Minuten des attraktiven Verfolgerduells zwischen zwei physisch starken Equipen gehörten noch klar den Gästen. Die Härkinger konnten aus ihrer Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Flachschuss von Chris Rauber ins Aussennetz (7.), gefährliche Kopfbälle von Jan Büttiker (9.) und Tim Büttiker (17.), dazwischen noch eine gute Möglichkeit von Jan Büttiker nach dem Pass durch die Schnittstelle von Oumaray (13.) - die Elf von Trainer Roger Stöckli betrieb einen grossen Aufwand.

Auf den Gegentreffer reagierten die Härkinger heftig. Keine zwei Minuten später hatte Tim Büttiker im gegnerischen Strafraum nicht zum ersten Mal die Lufthoheit. Blum konnte den Kopfball parieren und Rauber setzte den Nachschuss an die Lattenunterkante. In der 43. Minute hatte Oumaray eine weitere Chance nach einem hohen Ball, doch auch sein Kopfball war zu unplatziert. So war die Pausenführung für das Heimteam dann doch ein wenig schmeichelhaft, auch wenn sich Biberist im Verlauf der ersten Halbzeit deutlich steigerte.

Die Härkinger wurden oft bei Standards gefährlich, wie hier beim Kopfball von Tim Büttiker. Andre Veith

Härkingen kam wiederum besser aus der Kabine. Die Biberister liessen nun aber kaum noch etwas zu, ausser ein paar Eckbällen. Dem zweiten Treffer kamen sie indes auch nicht wirklich nahe. Ivan Doris rutschte der Ball in der 57. Minute frei im Strafraum über den Schlappen - mehr Torgefahr war da nicht. Trotzdem blieb es ein packendes und intensives Spiel, das nach dem Lapsus der Biberister dann auch mit dem gerechten Resultat endete.

Biberists Aussenläufer Jonas Stuber zieht Thierry Wyss und Mario Stecher davon. Andre Veith

Biberist-Goalie Moreno Blum hatte einiges zu tun. Andre Veith

Schon kurz vor dem Ausgleich kamen die Härkinger zu ein paar Halbchancen: Oumaray verpasste in der 68. Minute per Kopf, in der 75. Minute unterschätzen die Biberister einen Freistoss von Thierry Wyss, Patrik Gjokaj konnte am zweiten Pfosten aber nicht verwerten und spedierte den Ball im Fallen knapp daneben.

In der Schlussviertelstunde schienen die Härkinger auch wegen der Auswechslungen über die grösseren Kraftreserven zu verfügen. Ein Punkt war schliesslich zu wenig. Sie mussten gewinnen, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Die Härkinger marschierten noch einmal nach vorne, es waren dann aber die Biberister, die in der Nachspielzeit den Lucky Punch auf dem Fuss hatten. Nach dem Steilpass von Fabian Scheidegger brachte Doric den Ball im Eins-gegen-eins nicht an Lisser vorbei.

Hier wäre Blum geschlagen gewesen: Der Schuss von Chris Rauber kurz vor der Pause landet an der Latte. Andre Veith

In der Schlussphase häuften sich die Fouls. Der Härkinger Sandro Gasser sieht Gelb. Andre Veith

Auch Jonas Stuber... Andre Veith

...und Patrik Gjokaj wurden verwarnt. Andre Veith

Weil der FC Iliria am Sonntag den FC Mümliswil bezwang, vergrösserte sich der Rückstand des FC Biberist auf drei Punkte. Biberist hat noch ein Spiel weniger absolviert, die Trümpfe hat aber dank der Fairplay-Wertung nun wieder der FC Iliria in der Hand. Härkingen auf Platz fünf liegt neu sechs Punkte hinter dem Tabellenführer zurück.

Härkingen liess viele Chancen verstreichen und nutzte schliesslich einen Aussetzer der Biberister zum Ausgleich. Andre Veith

Härkingen wollte den Sieg. Nach dem 1:1 blieben Captain Yanick Oumaray und seinem Team nur noch knapp zehn Minuten. Andre Veith

Subingen schlägt Trimbach mit 4:0

Zum FC Biberist aufschliessen konnte der FC Subingen. Drei Tage nach dem Finaleinzug im Solothurner Cup feierten die Subinger einen souveränen 4:0-Auswärtssieg beim FC Trimbach. Auch sie haben nun drei Punkte und ein Spiel weniger als der FC Iliria, liegen wegen der Strafpunkte aber ebenfalls im Hintertreffen.

Auch das zweite Duell zwischen Top-6-Teams endete unentschieden. Der Tabellenvierte Lommiswil ging in Bellach nach einer halben Stunde durch ein Tor von Niklas Urosevic in Führung, der Tabellensechste Bellach glich in der 82. Minute durch Jorge Mesquita aus. Dahinter holte der SC Fulenbach den zweiten Sieg innert fünf Tagen. Auf das 5:2 gegen Gerlafingen vom Dienstag liess das Team von Pascal Eng am Samstag einen 5:0-Heimsieg gegen Hägendorf folgen. Rückkehrer Dzenis Poljak markierte dabei einen Hattrick.

Wangen übergibt rote Laterne an Hägendorf

Der FC Olten tauchte im Derby gegen den FC Wangen mit 3:5. Die Wangner, die zuletzt viermal in Folge verloren und in der Rückrunde erst einen Punkt geholt hatten, gingen in der 2. Minute durch einen Treffer von Miroslav Markovic in Front. Kurz vor der Pause brachte er sein Team abermals in Front - dazwischen hatte Giovanni Gerardi für den Stadtklub egalisiert.

Kurz nach der Pause konnten die Wangner den Vorsprung dank eines Penaltys, den Simone Mekonen verwandelte, erhöhen. Ertugrul Özdemir brachte den FCO noch einmal heran (65.), doch Albin Mehmeti (79.) Mir Mohammad Kamwar (83.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Die Oltner haben seit dem 1:0-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Härkingen in fünf Spielen nur zwei Punkte geholt. Falls vier Klubs absteigen, könnte es noch brenzlig werden.