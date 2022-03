Fussball 2. Liga inter Zweites Spiel für Grenchen und zum zweiten Mal der Matchwinner Das Derby gegen den Tabellenletzten FC Wangen bei Olten wird für den FC Grenchen zum Geduldsspiel. In der 70. Minute schiesst Winter-Neuzugang Gianluca Moser die Recchiuti-Elf mit seinem zweiten Tor im zweiten Spiel zum Sieg.

Grenchens Mann der Stunde Gianluca Moser beschäftigt zwei Wangner. Carole Lauener

Was für ein Einstand für Gianluca Moser: Nachdem er den FC Grenchen im ersten Rückrundenspiel gegen den SC Schöftland zum 1:0-Sieg geschossen hatte, entschied der Neuzugang auch das Derby gegen den FC Wangen bei Olten. «Es läuft», strahlte der 21-Jährige, der in der Vorrunde beim FC Subingen in der 2. Liga gespielt hatte, nach dem 2:1-Erfolg. «Ich wurde vom Team sehr gut aufgenommen und fühle mich wohl beim FC Grenchen. Viele Spieler kannte ich ja schon von meiner Zeit beim FC Solothurn.»

Mit seinem zweiten Tor im zweiten Spiel erlöste er den FC Grenchen, der sich das Leben gegen das Tabellenschlusslicht Wangen selbst schwer machte. Es hätte genauso gut ein Kantersieg herausschauen können, doch das Team von Mirko Recchiuti sündigte im Abschluss. Bereits in den ersten fünf Minuten vergaben Scott Mbemba und Cédric Rihs hochkarätige Torchancen. Goalie Michael Wehrli hielt die Wangner im Spiel. Und wenn er doch mal geschlagen war, retteten seine Vorderleute – wie bei Cesar Ledesmas Kopfball in der 38. Minute, der auf der Linie von einem Verteidiger geklärt wurde.

Grenchens Scott Mbemba (links) im Zweikampf mit Wangens Innenverteidiger Mordecai Kingsley. Carole Lauener

Statt das Spiel frühzeitig zu entscheiden, rannte Grenchen plötzlich einem Rückstand nach. Wangens Zehner Fatlum Kastrati schoss in der 40. Minute nach einem kapitalen Abspielfehler von Grenchens Goalie Tristan Preta ins leere Tor ein. Zwanzig Minuten davor hatte Kastrati, ebenfalls nach einem Fehlpass von Preta, nur den Pfosten getroffen. «Wir wurden nicht nervös, hielten an unserem Gameplan fest und reagierten gut auf den Rückstand», lobte Trainer Recchiuti seine Mannschaft.

Grenchen glich das Spiel noch vor der Pause mit einer schönen Kombination wieder aus. Samuel Zayas lancierte Erblin Shaqiri auf der linken Seite; der legte flach in die Mitte und Neel Rüegg, auch ein Winter-Zuzug, traf zum mehr als verdienten 1:1. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch der FC Grenchen, während bei den Wangnern zusehends die Kräfte schwanden. Die einzige Chance der Gäste in der zweiten Hälfte vergab Josip Jukic per Kopfball in der 68. Minute.

Die Grenchner bejubeln den Ausgleich kurz vor der Pause. Carole Lauener

Neel Rüegg traf in der 43. Minute zum Ausgleich für die Wangner. Carole Lauener

Die Grenchner auf der anderen Seite verzeichneten auch in der zweiten Halbzeit ein halbes Dutzend hochkarätige Möglichkeiten. Doch der Einzige, der reüssierte, war Gianluca Moser in der 70. Minute. Er brach auf der rechten Seite durch, zog alleine auf Wangens Goalie Wehrli los und tunnelte diesen zum 2:1. «Das war kein einfaches Spiel gegen einen Gegner, der nichts mehr zu verlieren hat», sagte Grenchens Matchwinner nach dem Spiel. «Nach diesem Derbysieg und dem optimalen Start in die Rückrunde können wir nun in der Tabelle nach oben schauen.»

Cédric Rihs (r.) im Laufduell mit Wangens Innenverteidiger Martin Berisha. Carole Lauener

Auch Trainer Recchiuti zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden. Sein Plan, von Anfang an präsent und aktiv aufzutreten und viele Chancen zu kreieren, sah er von seinem Team gut umgesetzt: «Teilweise spielten wir vielleicht etwas zu kompliziert, aber die Leistung war gut. Wenn gleich zu Beginn einer reingeht, wird das Spiel nicht mehr spannend. Trotzdem war es am Ende ein souveräner Sieg.» Einzig die mangelhafte Chancenverwertung warf er seinen Spielern vor. «Wir müssen uns sicher noch etwas steigern, wenn wir nächstes Wochenende auch in Dietikon punkten wollen», blickte er voraus. Gegen den Tabellendritten werden ihm mit Waylon Grosjean und Robin Müller zwei wichtige Teamstützen nach Sperren wieder zur Verfügung stehen.