Fussball 2. Liga inter FC Grenchen vorne harmlos und hinten mit einem Bock Die Premiere von Trainer Michael Obrecht beim FC Grenchen endet mit einer 0:1-Niederlage gegen den SC Zofingen. Der einzige Treffer des Spiels fällt bereits in der neunten Minute.

Zofingens Siegtorschütze Luis Gutierrez (rechts) im Zweikampf mit dem Grenchner Samuel Zayas. José R. Martinez

In der dritten Minute der Nachspielzeit schob Grenchens Stürmer Scott Mbemba den Ball ins leere Tor der Zofinger. Aber der Jubel über den vermeintlichen Ausgleich des Heimteams war nur von kurzer Dauer. Mbemba hatte Zofingen-Torhüter Jeffrey Bossert nach der Flanke von Albin Limani im Luftduelle zu hart angegangen, entschied der Unparteiische und annullierte den Treffer.

In der 95. Minute drosch Limani den Ball nach Grenchens zweitem und letztem Eckball des Spiels deutlich über den gegnerischen Kasten. Dies war die letzte Möglichkeit, um die 0:1-Niederlage zum Start in die Rückrunde noch zu verhindern. Der FC Grenchen agierte in der Offensive viel zu ideenlos. Es war insgesamt von beiden Teams ein schwacher erster Auftritt im neuen Kalenderjahr. Einen Sieger hätte diese Begegnung eigentlich nicht verdient gehabt, eine Nullnummer hätte dem Spielverlauf eher entsprochen.

In der neunten Minute zappelt der Ball im Netz der Grenchner. José R. Martinez

Dass der Tabellenachte drei Punkte aus dem Stadion Brühl entführte, lag auch am unglücklichen Einstand von Grenchens neuem Torhüter Breogan Espasandin. Den von der Seite getretenen Freistoss von Zofingens Captain Manuel Weber muss er halten oder wegfausten. Es standen ihm allerdings auch einige desorientierte Mitspieler sowie Gegner im Weg. Regisseur Luis Gutierrez profitierte von der unübersichtlichen Situation und erzielte in der neunten Minute per Kopf das siegbringende Tor für den SC Zofingen.

In den folgenden 80 Minuten konnten sich die Grenchner, bei denen nebst Torhüter Espasandin auch Luca Simmen in der Startelf debütierte, keine einzige klare Ausgleichschance erspielen. Kurz vor der Pause kombinierten sie sich für einmal gefällig nach vorne, doch Samuel Zayas machte nichts daraus und traf den Ball nicht richtig. Nach einer Stunde luchste Cédric Rihs seinem Gegner den Ball vor dem Sechzehner ab, verfehlte das Tor dann aber deutlich. Zehn Minuten vor Schluss zwang Rihs Gästetorhüter Bossert mit seinem Freistoss aus 18 Metern zu einer unkonventionellen Fussabwehr. Aus dem Spiel heraus konnten die Grenchner keine Torgefahr kreieren. Sie spielten ungenau, machten Fehlpässe, legten sich die Bälle zu weit vor oder verzettelten sich in Einzelaktionen.