Fussball 2. Liga Der FC Olten strauchelt wieder gegen das Schlusslicht Italgrenchen Der Leader FC Iliria kann vom Ausrutscher der Oltner nur mässig profitieren – 1:1 gegen den FC Subingen. In der hinteren Tabellenregion gelingt dem FC Mümliswil mit dem 3:0-Sieg gegen den FC Klus/Balsthal der Befreiungsschlag.

Trainer Beat Martinetz feiert im dritten Spiel den ersten Sieg mit Italgrenchen. Hans Peter Schläfli

GS Italgrenchen hat es wieder getan. Das 2.-Liga-Schlusslicht schlägt den FC Olten zum zweiten Mal in dieser Saison. Nach dem 2:1-Sieg in der Vorrunde gewinnt Italgrenchen am Samstag auch das Heimspiel gegen die Dreitannenstädter. Matchwinner ist Jeremy Pana, der in der 53. Minute das einzige Tor des Spiels erzielt. Nach den 1:2-Niederlagen gegen Lommiswil und Klus/Balsthal ist es der erste Erfolg unter dem neuen Trainer Beat Martinetz.

Damit verkürzt Italgrenchen den Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf fünf Punkte. Auf diesem ist weiterhin der FC Klus/Balsthal klassiert. Die Elf von Xhevxhet Dullaj muss sich in der 15. Runde daheim dem FC Mümliswil 0:3 geschlagen geben. Simon Büttler (17.), Dominik Ackermann (38.) und Florian Arnold (61.) treffen für Mümliswil. Für die Guldentaler ist es der Befreiungsschlag nach vier Spielen ohne Sieg. Der FC Klus/Balsthal dagegen verpasst die Chance, Mümliswil zu überholen und sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.

Immerhin beträgt der Vorsprung auf den Strich immer noch drei Punkte. Weil der Tabellenelfte Fulenbach gegen Biberist 1:3 verliert. Roman Rüegsegger stellt für die Biberister die Weichen vor der Pause mit einem Doppelpack in der 10. und der 28. Minute auf Sieg. Auf das Anschlusstor von Miroslav Markovic reagiert die Mannschaft von Trainer Roland Hasler postwendend mit dem 3:1 durch Ivan Doric. Nach den Pleiten gegen Subingen, Bellach und Trimbach feiert der FC Biberist im vierten Anlauf den ersten Sieg in der Rückrunde.

Mit zwei Siegen gelang dem FC Bellach ein Start nach Mass in die zweite Saisonhälfte. Auswärts beim FC Härkingen ziehen die auf Platz neun klassierten Bellacher nun erstmals den Kürzeren in der Rückrunde. Der FC Härkingen dagegen bleibt auch im dritten Spiel im 2022 ungeschlagen und belegt den vierten Platz. Punktgleich mit dem Tabellendritten Lommiswil, dessen Heimspiel gegen den FC Trimbach aufgrund der Regenfälle abgesagt werden musste, und Biberist auf Rang fünf.

Der Spitzenreiter der 2. Liga heisst immer noch FC Iliria. Das Team von Trainer Vilson Dedaj kann vom Ausrutscher des ersten Verfolgers FC Olten allerdings nur geringfügig profitieren. Im Heimspiel gegen den FC Subingen muss sich der FC Iliria mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Das Polster auf den FC Olten beträgt damit neu drei Punkte. Zudem weist Iliria sowohl das bessere Torverhältnis als auch weniger Strafpunkte auf. Am Mittwoch kommt es in Olten zum Spitzenkampf.