Fussball 1. Liga Der FC Solothurn trotzt dem Tabellenführer Auch im zweiten Spiel unter Thomas Binggeli punktet der FC Solothurn – 1:1-Unentschieden gegen den FC Bassecourt, der damit nach nur einer Woche wieder vom Leaderthron stürzt.

Solothurns Torschütze Emmanuel Mast vernascht Bassecourts Verteidiger Bastien Vitali. Carole Lauener

Mit einem couragierten Auftritt knöpft der FC Solothurn im ersten Heimspiel des neuen Jahres dem vorherigen Tabellenführer FC Bassecourt einen Punkt ab. Emmanuel Mast brachte die Solothurner nach einer knappen halben Stunde mit seinem dritten Tor in den vergangenen zwei Spielen in Führung. Bassecourt kam in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum Ausgleich. Der FC Solothurn war insgesamt das bessere Team, konnte nach der Pause trotz Chancen aber kein weiteres Tor mehr nachlegen.

Dennoch zeigte sich Trainer Thomas Binggeli zufrieden mit seiner Heimpremiere und dem Punktgewinn. «Ein riesen Kompliment an meine Spieler. Sie haben einen sehr hohen Aufwand betrieben. Wir waren nahe dran am Sieg.» Dies gegen einen starken Gegner, wie er unterstrich. «Ich habe den Match gegen den SC Buochs gesehen. Wenn man Bassecourt machen lässt, läuft man nur noch hinterher», rief er den 5:0-Sieg der Jurassier beim Rückrundenstart vor einer Woche in Erinnerung. «Wir haben sie konsequent beschäftigt und dafür gesorgt, dass sie sich gar nicht entfalten konnten.»

Solothurns Spielmacher Marco Mathys enteilt seinem Gegenspieler. Carole Lauener

Hunziker trifft nach dem Führungstor die Latte

Die erste Chance des Spiels gehörte den Solothurnern. Marco Mathys legte in der fünften Minute für Hannes Hunziker ab, dessen Schuss über das Gehäuse segelte. Knapper war die Antwort der Jurassier im direkten Gegenzug. Der Distanzschuss von Amin Tighazoui streifte nur knapp links am Tor von Goalie Tim Wagner vorbei. In der 18. Minute blieb den Gästen der Jubel dann im Hals stecken. Wagner konnte Oumar Coulibalys Abschluss aus der Drehung nur nach vorne prallen lassen und Luther Adjei verwertete den Abpraller, stand dabei aber im Abseits.

Die Solothurner hatten mehr vom Spiel und legten in der 29. Minute verdient vor. Mathys bediente Mast auf der rechten Angriffsseite; der zog in den Sechzehner, täuschte mit rechts an, legte sich den Ball auf den linken Fuss und schoss flach zum 1:0 ein – das fünfte Saisontor für den 23-jährigen Bieler. Zehn Zeigerumdrehungen später hätte Hunziker beinahe auf 2:0 erhöht; der Weitschuss des Zehners streifte die Querstange.

Sofian Operi zeigte auch in seinem zweiten Spiel für den FC Solothurn einen engagierten Auftritt. Carole Lauener

Stattdessen gelang dem FC Bassecourt spät in der Nachspielzeit der Ausgleich. Coulibaly markierte sehenswert per Kopf sein neuntes Saisontor. «Das ist nicht mehr zu verteidigen. Der Kopfball war klasse», machte Thomas Binggeli seinen Spielern keine Vorwürfe. «Wir hätten höchstens die Flanke verhindern können, aber die kommt dann halt auch zielgenau auf Coulibaly, den sie wegen seiner Grösse ständig gesucht haben.»

Nach dem Nackenschlag starteten die Solothurner druckvoll in die zweite Halbzeit. Sie kamen rasch zu mehreren Eckbällen und Halbchancen, welche Sofian Operi (49.) und Mast (52.) vergaben. Erst nach einer Viertelstunde verzeichnete auch der FC Bassecourt seine erste gefährliche Aktion nach dem Seitenwechsel. Wieder war es ein Kopfball von Coulibaly, der nur knapp das Ziel verfehlte.

Zwei Spiele, vier Punkte: Die bisherige Bilanz von Thomas Binggeli kann sich sehen lassen. Carole Lauener

Das Spiel flachte danach etwas ab. Die Solothurner leisteten sich zwischenzeitlich einige Ballverluste, die von den Jurassiern aber nicht bestraft wurden. In der Schlussphase war der FCS dem Siegtreffer dann wieder näher. Operis Schuss von der Strafraumgrenze zischte nur um Zentimeter am Pfosten vorbei (79.) und der aufgerückte Innenverteidiger Onno Koekenbier konnte in der 88. Minute einen Freistoss von Robin Huser aus aussichtsreicher Position nicht im Tor unterbringen.