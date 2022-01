Fussball 1. Liga Captain und Topscorer Loic Chatton verlässt den FC Solothurn Seit der Saison 2016/17 ging Loic Chatton für den FC Solothurn in der 1. Liga auf Torejagd. Jetzt kehrt der 30-jährige Angreifer zu seinem Stammverein FC Biel/Bienne zurück. Was die Probleme des FC Solothurn betreffend seiner Offensivabteilung weiter verschärft.

Drei ganze und drei halbe Saisons absolvierte Loic Chatton seit Somer 2016 für den FC Solothurn. Hans Peter Schläfli

«Unser Captain Loic Chatton verlässt den Verein auf die Rückrunde und wechselt zum FC Biel/Bienne in die Promotion League. Wir sind nicht glücklich mit diesem Wechsel und bedauern seine Entscheidung», steht in der knappen Mitteilung auf der Website des FC Solothurn. Chatton stiess im Sommer 2016 zum FC Solothurn. In insgesamt 112 Spielen in der 1. Liga erzielte er 81 Tore für den Klub.

Nun kehrt der 30-jährige Stürmer zu seinem Stammverein zurück. Für den FC Biel/Bienne sammelte Chatton zwischen 2008 und 2011 in Form von Teileinsätzen erste Erfahrungen in der Challenge League. Nach kurzen Intermezzi beim FC Sion (Super League) und FC Lugano (Challenge League) wechselte er 2013 zu Xamax. Mit den Neuenburgern stieg er 2014 in die Promotion League und ein Jahr später in die Challenge League auf. In seiner dritten Saison verletzte er sich am Meniskus, was ihn im Sommer 2016 dazu bewog, zum FC Solothurn in die 1. Liga zu wechseln.

Als Captain führte er die Solothurner in den vergangenen fünf Saisons dreimal in die Aufstiegsspiele, die Promotion League blieb allerdings unerreichbar. Chattons produktivste Spielzeit war die Saison 2017/18, als ihm in 24 Meisterschaftsspielen 24 Treffer gelangen. In der Vorrunde der aktuellen Saison, welche der FC Solothurn auf dem drittletzten Platz beendete, kam er in 14 Einsätzen auf 7 Tore.

Die Offensivabteilung war in der ersten Saisonhälfte die grosse Schwachstelle des FC Solothurn. Nur 17 Tore in 14 Spielen: Lediglich drei Konkurrenten trafen noch seltener - der SC Buochs, Zug 94 sowie Luzern II. «Das Team benötigt zwingend einen zusätzlichen dynamischen und aggressiven Stürmer», forderte Trainer Jürg Widmer, der drei Spiele vor der Winterpause entlassen wurde und auf die Rückrunde durch Thomas Binggeli ersetzt wird.

Sportchef Hans-Peter Zaugg bestätigte die Einschätzung des geschassten Trainers: «Ein zusätzlicher guter Stürmer würde uns sicher guttun. Aber wir werden keine Paniksachen machen, die uns viel Geld kosten und nur kurzfristig sind.» Nach dem Abgang des langjährige Goalgetters Loic Chatton ist Zaugg nun umso mehr gefordert. Der FC Solothurn benötigt für den Abstiegskampf in der zweiten Saisonhälfte unbedingt mehr Offensivpower.