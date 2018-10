Als an den Schweizer Meisterschaften im Natural Bodybuilding der Name der Viertplatzierten aufgerufen wurde, erschrak Luana Finelli. Es war nicht ihr Name, was bedeutete, dass sie bei ihrer Premiere gleich auf dem Podest landete.

Obschon die Zuchwilerin im Vorfeld nicht genau wusste, worauf sie sich einlässt. «Mit meinem dritten Platz bin ich sehr zufrieden», sagt die bald 24-Jährige. «Realisiert habe ich es erst am Montagmorgen, als ich erwachte und den Pokal betrachtete.»

Vor einem Jahr begann die gelernte Tänzerin zu trainieren. Ein Kollege nahm sie damals mit ins Fitnessstudio. «Mein Körper veränderte sich innert kürzester Zeit.» Das gefiel Luana Finelli, die darob das Tanzen in den Hintergrund stellte und sich ganz dem Krafttraining an den Geräten verschrieb.

Seit Anfang Jahr trainiert sie mit dem «Team Adoniss». Valentin Marjakaj, mehrfacher Schweizer Meister und WM-Zweiter im Natural Bodybuilding, nahm die Italienerin unter seine Fittiche. «Ab Januar bereitete ich mich unter seiner Anleitung auf die SM vor und blendete alles andere aus.»

Ausdauertraining auf nüchternem Magen

In der ersten Phase bestand der strikte Plan aus fünf bis sechs Krafttrainings pro Woche. Später kam der Ausdauer-Bereich dazu: «Die Ausdauertrainings absolvierte ich am Morgen auf nüchternen Magen. Plus weiterhin die Krafttrainings am Abend», schildert sie.

Einen Cheat Day – also ein Tag, an dem ausnahmsweise alles erlaubt ist – gönnte sie sich nicht. «Wenn man etwas erreichen will, muss man den Plan konsequent und fokussiert durchziehen. Jeden Tag, auch in den Ferien.»