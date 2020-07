Froburg Trimbach verliert zum Auftakt gegen Neuenburg

Adam Moundir (N1) zog gegen den schlechter klassierten Mirko Martinez (N2) den Kürzeren. Nachdem die Weltnummer 467 den ersten Satz noch mit 7:6 für sich entschieden hatte, gab er das Spiel noch dramatisch mit 4:6 und 12:14 aus der Hand. Auch in den übrigen beiden Einzel-Partien waren die Trimbacher auf dem Papier eher zu favorisieren. Doch Jonas Schär (N2) musste sich Nicolas Parizzia (N3) in drei Sätzen beugen, Mischa Lanz (N2) verlor gegen Louroi Martinez (N3) in zwei Durchgängen.

Der Spanier Pablo Andujar, die Weltnummer 53 in den Diensten des TC Froburg Trimbach, erfüllte seine Aufgaben im ersten Saisonspiel auswärts in Neuenburg. Der 34-Jährige bekundete gegen seinen Landsmann Bernabe Zapata Miralles (ATP 212) zu Beginn allerdings Mühe. Er verlor den ersten Satz mit 2:6, konnte danach aber aufdrehen und das Spiel mit dem gleichen Satz-Score wieder ausgleichen. Schliesslich setzte sich Trimbachs Nummer eins im Champions-Tiebreak mit 10:6 durch.

In den weiteren Spielen der ersten Runde gewannen die Grasshoppers, die heuer auf ausländische Verstärkungen verzichten, überraschend gegen Titelverteidiger Genf (6:3). Der TC Sonnenberg, Trimbachs nächster Gegner am Donnerstag, siegte im Zürcher Duell gegen den TC Seeblick mit 7:2.

Der TC Froburg Trimbach, der Meister von 2015, hat sich für seine siebte Saison in der NLA die Finalrunde als Ziel gesetzt. Dafür müssen sie unter die besten Vier kommen. Die Verantwortlichen um Teamchef Peter Gubler und Coach Bartolomé Szklarecki haben eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Wer die Kaderliste der Trimbacher studiert, dem fällt sofort ein Name ins Auge: Pablo Andujar. Der Spanier ist der wohl prominenteste Name, der in dieser Saison in der NLA auflaufen wird.



Der Spanier ist aktuell die Nummer 53 der Welt und hat bereits vier ATP-Turniere gewonnen. Darunter dasjenige in Gstaad. «In diesem Jahr hat sich für uns die einmalige Gelegenheit ergeben, einen derart starken Spieler nach Trimbach zu holen. Normalerweise würden die Topcracks während der Interclub-Saison nach Amerika reisen, um dort einige Turniere – darunter die US Open – zu bestreiten», erklärt Peter Gubler. «In diesem Jahr machen das nicht alle. Gerade die Sandplatzspezialisten suchen nach Möglichkeiten, um sich auf die French Open im September vorzubereiten. Deshalb ist es uns gelungen, Pablo Andujar zu verpflichten.»

Andujar ist nicht der einzige Spanier, der für Froburg Trimbach auflaufen wird. Ebenfalls mit dabei ist Pedro Martinez, der aktuell auf Position 106 der Weltrangliste steht. «Wir sind vorne mit unseren beiden Spaniern sicherlich sehr stark besetzt. Das war aber auch nötig, denn nach dem Abgang

von Teamleader Sandro Ehrat brauchten wir ganz vorne auch einen Reisser, der für uns Punkte holen und wichtige Matches gewinnen kann. Das können beide», ist Bartolomé Szklarecki überzeugt.



Doch mindestens genauso wichtig für eine erfolgreiche Saison sind die Schweizer Spieler, die auf den Positionen drei bis sechs auflaufen. Und da bleiben die Trimbacher ihrer Linie treu und setzen neben dem Innerschweizer Adam Moundir und dem Neuenburger Routinier und Sandplatzspezialisten Cristian Villagran auf zwei junge Spieler aus der Region. Jonas Schär aus Küngoldingen und Mischa Lanz aus Hägendorf sind beide N2 klassiert, 20 Jahre alt und gehörten schon im vergangenen Jahr zum Team. In diesem Jahr hat sich ihre Rolle aber verändert.

«Die Schnupperjahre sind vorbei. In dieser Saison werden sie regelmässig zum Einsatz kommen und müssen deshalb mehr Verantwortung übernehmen. Das ist eine neue Situation für sie. Sie sind jetzt mitverantwortlich dafür, ob wir es in die Finalrunde schaffen oder nicht. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass die beiden ihre Leistung abrufen können. Vor allem dann, wenn es ihnen gelingt, schon früh in der Saison den ersten Sieg zu holen», sagt Szklarecki.

Am Donnerstag spielt Trimbach gegen Aufsteiger und Titel-Mitfavorit Sonnenberg. «Hinter Sonnenberg und Seeblick spielen wir wohl um die Plätze drei bis fünf. Ich glaube, dass wir vor allem in den Doppelspielen punkten können. Die Finalrunde ist also durchaus realistisch. Alles an­dere ist dann noch Zugabe», sagt Peter Gubler. Eine Einschätzung, die Coach Bartolomé Szklarecki teilt. «Mit viel Einsatz und Kampf ist es für uns möglich, die Finalrunde in Winterthur mit den besten vier Teams zu erreichen.»