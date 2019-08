Sein Lieblingsverein ist der EV Zug, in der Bossard-Arena hatte er während mehreren Jahren reservierte Sitzplätze. Kimi Räikkönen ist im Eishockeystadion und auch auf der Formel-1-Strecke gern gesehen. Oder besser gesagt: Er war gerne gesehen. Ihm habe der EV Zug seine bisher vier reservierten Plätze auf die letzte Saison hin zuerst auf drei reduziert und nun sogar ganz weggenommen. «Das finde ich nicht nett», gibt er dem «Blick» zu Protokoll. Er müsse sich jetzt überlegen, was er in dieser Saison mache.