So geht's weiter Sandwiches statt Gyros: Der Akropolis Imbiss in der Solothurner Vorstadt schliesst seine Türen

Der griechische Imbiss beim Berufsschulhaus in Solothurn geht Ende April zu. In Zukunft wird man sich dort mit Sandwiches aller Art verpflegen können. Die neuen Besitzer sind keine Unbekannten in der Solothurner Gastroszene.